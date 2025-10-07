Santa Musa y Gustavo Elis lanzan el sencillo “Gigante”: conoce los detalles

Suscríbete a nuestros canales

El dúo venezolano Santa Musa, conformado por Adrian Blanco e Israel Di Barros, presenta su nueva colaboración con el cantante Gustavo Elis. El tema titulado "Gigante" está disponible en plataformas digitales.

La canción se enmarca en el género pop y aborda la relación entre las emociones que se manifiestan externamente y aquellas que se mantienen en el ámbito personal. El tema hace referencia a experiencias como la soledad y la ansiedad.

La producción musical de "Gigante" estuvo a cargo de los productores Trone y Ziur bajo el sello discográfico Rimas. El sencillo cuenta con un video que se encuentra disponible en YouTube.

El el video musical presenta un mensaje sobre la importancia de la valoración personal ante situaciones internas complejas.

