Luto en 'The Big Bang Theory' y 'Grey's Anatomy': muere actriz de manera misteriosa

En los últimos días, la industria de Hollywood se encuentra de luto tras la confirmación de la muerte de dos actores reconocidos por su trabajo en el teatro y la televisión: una de estas estrellas es Kimberly Hébert Gregory, recordada por la aclamada serie de HBO Vice Principals, y actriz secundaría en 'The Big Bang Theory' y 'Grey's Anatomy'.

Con el reciente fallecimiento de la actriz de 52 años, se recordó el repentino fallecimiento del actor, Brad Everett Young, conocido también por sus apariciones en series como Grey's Anatomy.

Ambas muertes ocurrieron en un breve lapso de tiempo de diferencia, dejando un vacío en la comunidad artística y un recuerdo de sus destacadas trayectorias.

El Adiós a la Dra. Belinda Brown

La actriz Kimberly Hébert Gregory murió el 3 de octubre de 2025 en Los Ángeles a la edad de 52 años. Su fallecimiento fue anunciado por su exesposo, el actor Chester Gregory, a través de una emotiva publicación en redes sociales.

Hasta el momento no ha sido revelada oficialmente la causa de muerte, su familia y sus representantes no han divulgado detalles médicos ni personales sobre las circunstancias de su fallecimiento.

Su exesposo, Chester Gregory compartió unas palabras en honor a Kimberly Hébert para despedirla. “Eras la encarnación de la brillantez, una mujer negra cuya mente iluminaba cada habitación, cuya presencia transmitía tanto fuego como elegancia”, escribió.

La actriz, también fue reconocida por su papel como Yvette en Kevin (Probably) Saves the World y como la voz de Nicole Williams en la animación Craig of the Creek. Además, tuvo apariciones como invitada en series clave como The Big Bang Theory, Better Call Saul y Brooklyn Nine-Nine.

Muerte Súbita en la Carretera

Apenas unas semanas antes, el mundo del entretenimiento lamentó la repentina pérdida del actor Brad Everett Young, quien murió el 15 de septiembre de 2025 a la edad de 46 años.

El deceso del actor ocurrió en la Autopista Ventura en California. Su publicista, Paul Christensen, confirmó que Young murió en el lugar de los hechos debido a las lesiones sufridas en el accidente de tráfico.

Young era conocido por su pasión por el arte y por su fundación "Dream Loud Official", cuyo objetivo era mantener viva la creatividad.

Aunque no tuvo un papel protagónico constante, Brad Everett Young participó en varias producciones de alto perfil a lo largo de su carrera. Se le recuerda por apariciones en series como: Grey's Anatomy, Numb3rs y The Big Bang Theory.

Ambas muertes dejan un legado de trabajo que abarca desde la comedia de culto hasta el drama médico más popular.

