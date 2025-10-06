Miss Venezuela revoluciona la corona: estás son las historias que rompen todos los esquemas

Suscríbete a nuestros canales

Miss Venezuela ya no es solo un desfile de belleza: es un espejo de la sociedad, un escenario donde las historias personales brillan tanto como las coronas. En los últimos años, el certamen más emblemático del país ha pasado de ser una pasarela de perfección a un símbolo de transformación. Tres nombres llegaron para cambiar las reglas del juego

Vanessa Peretti: la voz silenciosa que sacudió la pasarela

En 2006, Vanessa Peretti hizo historia al convertirse en la primera concursante sorda en el Miss Venezuela, un certamen donde tradicionalmente la comunicación verbal había sido un requisito implícito. Su participación no fue solo un acto de coraje personal, sino un mensaje de que la belleza y la elegancia pueden expresarse sin palabras. Cada gesto de Vanessa en la pasarela, cada señal que compartía con los jurados y el público, desafió los prejuicios y mostró que la inclusión puede brillar con fuerza en un escenario de alto perfil.

Tras su paso por la corona, Vanessa no se quedó en la fama momentánea. Creó su propia fundación dedicada a atender a personas con discapacidad auditiva y a promover la educación inclusiva.

Leix Collins: la reina que convirtió la neurodiversidad en bandera

Décadas después, el Miss Venezuela siguió su camino de transformación con Leix Collins, coronada Miss Supranational Venezuela 2025. Collins no solo captó la atención por su imagen impecable, sino que también sorprendió al revelar que pertenece al espectro autista. Su apertura rompió tabúes y provocó que el público reconsiderara qué significa realmente ser una “reina de belleza”. En un mundo que aún exige cumplir con cánones rígidos, Leix demostró que la autenticidad puede ser la mayor de las virtudes.

Al compartir su historia, Collins no solo inspiró a otras personas neurodivergentes, sino que también hizo que los organizadores del certamen reflexionaran sobre inclusión y empatía. Su experiencia ha servido para visibilizar las barreras que enfrentan las mujeres con condiciones neurodivergentes en entornos de alta exposición, y ha mostrado que los escenarios de glamour también pueden ser un espacio para educar y sensibilizar. Leix se convirtió así en una embajadora de la diversidad dentro y fuera de la pasarela.

Ileana Márquez: la madre que llevó la maternidad al centro del escenario

El Miss Venezuela volvió a cambiar la narrativa con Ileana Márquez, la primera mujer madre en coronarse. Su triunfo en 2023 desafió la idea de que las concursantes deben estar completamente dedicadas a la pasarela sin otros compromisos personales. Ileana demostró que la maternidad no es un límite, sino una dimensión más de la fuerza femenina que merece reconocimiento. La noticia sacudió a la industria y abrió un debate sobre cómo los certámenes de belleza pueden reflejar realidades más auténticas.

Ileana aprovechó su posición para promover causas sociales relacionadas con la maternidad, la educación y la conciliación de roles. Su paso por la corona envió un mensaje claro: las historias de vida reales, con desafíos y responsabilidades, también merecen estar en el centro de los reflectores.

Tres historias, un mensaje: la diversidad como nuevo estándar

La pasarela dejó de ser un escaparate homogéneo para convertirse en un espejo social que refleja las complejidades de la vida contemporánea. Estas mujeres no solo transformaron la percepción de lo que significa ser una reina, sino que también impactaron directamente en los procesos internos del concurso: selección de candidatas, temáticas abordadas en entrevistas y discursos, e incluso la forma en que el público se relaciona con la marca Miss Venezuela. La inclusión dejó de ser un gesto simbólico para convertirse en protagonista de cada edición, y la historia de estas tres reinas sirve como punto de referencia para futuras participantes.

La presencia de Vanessa, Leix e Ileana también ha generado un efecto mediático sin precedentes. Los medios de comunicación y las redes sociales se hicieron eco de sus historias, convirtiendo sus participaciones en temas de conversación nacional. Entre elogios, debates y controversias, cada una de estas mujeres ha logrado que la farándula se haga eco de la inclusión, demostrando que apostar a la diversidad puede ser tanto un gesto social como un movimiento estratégico para captar la atención del público.

