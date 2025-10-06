En video: la inesperada confesión de Bab Bunny a Residente

Suscríbete a nuestros canales

Recientemente, los íconos puertorriqueños Benito Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny y René Pérez Joglar, mejor conocido como Residente, tuvieron una conversación que arrojó luz sobre el significado cultural y emocional de la histórica residencia de conciertos de Benito en la isla, titulada "No me quiero ir de aquí".

Más que una simple entrevista, la conversación, descrita por Residente como una de sus "tantas charlas a lo largo de los años," sirvió como un manifiesto sobre la identidad, el éxito y la responsabilidad artística.

Esta entrevista fue difundida en fragmentos a través de las redes sociales de Residente y los medios, pero la conversación completa fue realizada para la revista Billboard de cara al espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX en Santa Clara, California, dónde Bab Bunny será el artista principal.

Bab Bunny le cuenta a Residente los detalles más íntimos de No me quiero ir de aquí

El eje de la discusión fue la serie de 31 espectáculos a sala llena que Bad Bunny ofreció en el Coliseo de Puerto Rico. Benito confesó que el título de la residencia encapsulaba varios sentimientos: El principal significado es un firme "No me quiero ir de Puerto Rico", su casa y su tierra.

Además, reveló la génesis de su ambiciosa escenografía, que incluyó la construcción de una "montaña" en medio del Coliseo, una fantasía que se propuso para simular arrancar un pedazo del centro de la isla.

El intérprete explicó que su meta era que la residencia fuera un espacio de inclusión total, donde la diversidad cultural y generacional convergiera sin fricciones. "Aquí era bienvenido todo el mundo. No importa ideología política, gustos musicales o cualquier diferencia," sentenció Bad Bunny, visiblemente conmovido por ver a "ancianos de 80, de 90 años" en el público sintiéndose jóvenes, celebrando su puertorriqueñidad.

La carga emocional de ser un artista global

La conversación de los famosos también tocó las fibras más íntimas de la trayectoria de Bad Bunny, revelando a Residente la carga psicológica que conlleva ser una estrella global:

En este sentido, Benito compartió una profunda inseguridad que tuvo al inicio de su carrera, en la que le confesó a su madre: "Mami, tengo miedo de apagarme". Su madre le aconsejó simplemente que disfrutara el momento que estaba viviendo.

Tras el éxito masivo de álbumes como Un Verano Sin Ti, el artista redefinió su visión: ya no busca ser el "número uno" o forzar "algo más grande". Su mantra actual es "hacer las cosas con el corazón" y apostar a su visión personal, dejando que el éxito sea una consecuencia natural de su honestidad artística.

Bad Bunny mencionó que, a pesar de la magnitud de la producción, se quedó con las ganas de ver a figuras como Tego Calderón y Drake disfrutar de la experiencia única que fue la residencia.

