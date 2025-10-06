Osmariel Villalobos da nuevos detalles sobre su estado de salud: El proceso no ha sido fácil

Suscríbete a nuestros canales

En un reciente video compartido en sus redes sociales, Osmariel Villalobos detalló los próximos pasos en su lucha contra el cáncer de mama. La modelo informó que su tratamiento constará de tres fases principales: primero una cirugía en los próximos días, seguida de sesiones de radioterapia y finalmente un tratamiento hormonal con tamoxifeno.

Aunque reconoció que el proceso "no es fácil", la presentadora de 36 años se mostró agradecida porque el cáncer fue detectado a tiempo, lo que le da una ventaja significativa en su recuperación . Villalobos fue diagnosticada con carcinoma ductal in situ (DCIS), que es considerado la forma más temprana de cáncer de mama ya que se origina en los conductos mamarios pero no se ha propagado a otros tejidos.

Un mensaje de concienciación y amor propio

Lejos de mantener privada su situación, la venezolana ha convertido su experiencia en una plataforma de concienciación. "El amor propio es la prevención, es tocarte, es hablar del tema", expresó la modelo en su video, haciendo hincapié en que detectarlo a tiempo "puede salvar tu vida, como está salvando la mía".

Villalobos confesó que al principio se preguntaba por qué le había tocado a ella, siendo una mujer sana que se cuida, pero llegó a la conclusión de que "el cáncer no siempre tiene lógica". La también concursante de 'Miss Universe Latina: El Reality' hizo un llamado contundente a sus seguidores: "No postergues tu salud", recalcando que este tipo de enfermedades puede afectar a cualquier persona, independientemente de su edad o estilo de vida.

La presentadora ha manejado su diagnóstico con notable serenidad y fortaleza. "Sí, la palabra cáncer impresiona, pero en mi caso significa que se detectó antes de que avanzara y eso me da una ventaja enorme", declaró tras conocer los resultados.

Villalobos explicó que su decisión de hacer pública su batalla contra el cáncer tiene un propósito claro: motivar a otras personas a realizarse chequeos preventivos. "Si lo que me pasa inspira a alguien a examinarse, a escuchar su cuerpo o a consultar un médico sin miedo, entonces todo tiene sentido", expresó recientemente.

