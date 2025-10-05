Actor de Rápidos y Furiosos se entrega a la policía por un terrible incidente: su vecino lo grabó todo

Suscríbete a nuestros canales

Uno de los actores más reconocidos de "Rápidos y Furiosos", enfrentó una orden de arresto emitida por las autoridades del condado de Fulton, Georgia, a raíz de un grave incidente en su vecindario de Buckhead.

De acuerdo con CNN, la medida judicial se produce tras la muerte del perro de un vecino, presuntamente atacado por los perros de la estrella de cine.

El caso generó una fuerte reacción de la comunidad y de las autoridades de Servicios para Animales, quienes señalan un problema de negligencia en el cuidado de los animales por parte del actor.

¿Qué ocurrió en el incidente?

El trágico suceso tuvo lugar el pasado 18 de septiembre, cuando los perros de gran tamaño del actor Tyrese Gibson habrían accedido a la propiedad de su vecino, Harrison Parker, y atacado a su mascota de raza pequeña.

La policía acudió a la residencia del actor el 22 de septiembre con una orden de registro, pero se encontró con la ausencia tanto de Gibson como de los animales de raza mastín italiano, lo que derivó en una orden de arresto por delito menor.

Los documentos judiciales indican que el perro de Harrison Parker, un Cavalier King Charles spaniel, fue hallado muerto en su patio. El vecino alertó a la policía tras revisar sus cámaras de seguridad, las cuales supuestamente captaron los momentos después del ataque.

Parker denunció que sus perros se encontraban dentro de su propiedad, protegidos por una cerca invisible.

Pruebas del terrible suceso

Según reportes de vecinos los perros del actor habían sido vistos deambulando libremente hasta cinco veces en la semana y media anterior al ataque, a pesar de las advertencias previas hechas a Gibson.

Además, la policía recogió información de que los perros fueron grabados "arañando una puerta al otro lado de la calle minutos antes del ataque", según ha revelado Entertainment Weekly.

La postura de las autoridades

La capitán Nicole Dwyer, de los Servicios de Animales del Condado de Fulton, se pronunció calificando el hecho como un acto de negligencia.

"Es negligencia de su parte como propietario de la casa y de los animales, simplemente dejándolos vagar libremente. Y ahora han matado a un animal inocente", declaró Dwyer.

Aunque en un principio Gibson había prometido entregar a los animales a los Servicios de Animales para su manejo, cambió de opinión. Esto motivó a la jefa del Departamento de Servicios para Animales a solicitar y obtener tanto una orden de registro del inmueble como una orden de arresto contra el actor.

El abogado de Tyrese Gibson, Gabe Banks, emitió un comunicado oficial en nombre del actor, quien se encontraba fuera de la ciudad cuando ocurrieron los hechos. Banks expresó las "más sinceras condolencias" de su cliente a la familia afectada y afirmó que Gibson asume toda la responsabilidad.

Tyrese Gibson se entrega por acusación de crueldad animal

El pasado viernes 3 de octubre, el actor se presentó ante las autoridades. Gibson fue acusado de un cargo de "crueldad animal" (un delito menor). No obstante, su paso por prisión fue breve.

Según los registros policiales, fue liberado poco después de su ingreso tras abonar una fianza de 20.000 dólares. Este movimiento legal permite al actor enfrentar el proceso judicial en libertad mientras el caso avanza.

En la declaración, Banks confirmó la reubicación de los animales: "Al enterarse de este lamentable accidente, el Sr. Gibson tomó de inmediato la difícil decisión de reubicar a sus perros en un entorno seguro y amoroso".

El letrado especificó que la decisión abarcó a "sus dos perros adultos y sus tres cachorros", e insistió en que los canes "nunca fueron entrenados para ser agresivos" ni habían dañado previamente a personas u otros animales.

Respecto a la orden de detención, el abogado afirmó que Gibson está "cooperando plenamente con las autoridades para abordar y resolver este asunto de forma responsable".

