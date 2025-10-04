Antes de su gran amor: la turbulenta vida sentimental de Selena Gómez

Suscríbete a nuestros canales

La vida amorosa de Selena Gómez ha sido tan comentada como su carrera artística. Desde sus primeros noviazgos hasta relaciones mediáticas que acapararon titulares, cada pareja dejó una huella en su historia personal y profesional. Antes de consolidar su amor con Benny Blanco, la cantante vivió romances intensos, fugaces y en ocasiones turbulentos, que no solo captaron la atención de los fanáticos, sino que también inspiraron algunas de sus canciones más emblemáticas. Repasamos los capítulos más relevantes de sus relaciones pasadas, donde el amor, la fama y los escándalos se entrelazaron

Jelena: la historia de celos, reconciliaciones y fama

La relación entre Selena Gomez y Justin Bieber fue una de las más seguidas, comentadas y mediáticas de la década pasada. Ambos se conocieron en 2009 gracias a sus representantes, pero no fue hasta 2010 que comenzaron a despertar rumores de romance. La confirmación llegó en 2011, cuando aparecieron juntos en la alfombra roja de la fiesta de Vanity Fair tras los Premios Óscar.

Su relación fue todo menos tranquila. Entre 2011 y 2012 tuvieron varias rupturas y reconciliaciones, y durante ese tiempo los celos y la presión mediática fueron factores determinantes. En 2013 se separaron oficialmente por primera vez, aunque los fanáticos ya habían bautizado la relación como “Jelena”, convirtiéndolos en una de las parejas favoritas del espectáculo.

Tras esa ruptura, Selena intentó enfocarse en su carrera y en su vida personal, mientras que Justin se vio envuelto en múltiples polémicas y romances breves con otras celebridades, entre ellas su actual esposa Hailey Bieber, sin embargo, el vínculo entre ambos parecía inquebrantable, ya que se enviaban indirectas a través de redes sociales, entrevistas y hasta canciones. Él le dedicó temas como Nothing Like Us, mientras que ella reflejó sus sentimientos en canciones como The Heart Wants What It Wants.

En 2015 volvieron a ser vistos juntos en diferentes ocasiones, lo que alimentó las esperanzas de sus seguidores, pero las disputas y el desgaste de la relación los separaron nuevamente.

Durante los años siguientes, entre 2016 y 2017, vivieron encuentros esporádicos, siendo fotografiados en citas, caminatas y hasta asistiendo juntos a la iglesia, lo que parecía un nuevo intento por recuperar lo que habían perdido.

El último capítulo de esta historia se escribió en 2017, cuando Selena atravesó un duro momento personal debido a su trasplante de riñón. Justin reapareció en su vida y se convirtieron otra vez en pareja, compartiendo momentos íntimos y públicos que hacían pensar en una reconciliación definitiva.

No obstante, a principios de 2018 la relación terminó de forma abrupta. Meses después, Justin inició una relación formal con Hailey Baldwin, con quien se casó ese mismo año, cerrando así el ciclo con Selena para siempre.

Su relación con The Weeknd: la pareja más comentada de Hollywood

En 2017, Selena Gómez sorprendió al mundo cuando comenzó un romance con Abel Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd. Tras años de vivir una relación marcada por altibajos con Justin Bieber, la cantante fue fotografiada junto al canadiense en Los Ángeles y de inmediato se convirtieron en la pareja más comentada de la farándula.

Lo que hizo aún más mediática la relación fue que ambos se acompañaban en sus compromisos profesionales y se dejaban ver en alfombras rojas, siendo la gala del Met uno de los momentos más recordados. The Weeknd mostró un costado más romántico de lo que solía proyectar en su carrera, mientras Selena parecía disfrutar de una etapa de mayor estabilidad emocional. Incluso, durante los meses más duros de la cantante por su trasplante de riñón, trascendió que Abel se mantuvo cerca y le brindó apoyo, lo que reforzó la idea de que no se trataba de un simple noviazgo pasajero.

Sin embargo, el romance llegó a su fin a finales de ese mismo año. Las agendas cargadas, la distancia y las prioridades personales terminaron por quebrar una relación que, aunque breve, se convirtió en un fenómeno mediático.

Entre la música y el amor: el fugaz romance con el DJ Zedd

En 2015, Selena Gómez volvió a acaparar titulares al ser vinculada sentimentalmente con el DJ y productor alemán Anton Zaslavski, mejor conocido como Zedd. La relación surgió mientras trabajaban juntos en la canción “I Want You to Know”, un tema que rápidamente se convirtió en un éxito internacional y que los llevó a pasar largas jornadas en el estudio.

La relación parecía fresca y prometedora, distinta a la tormentosa historia que la cantante arrastraba con Justin Bieber, y muchos fans celebraron que la artista pudiera disfrutar de un amor más tranquilo y sin tantos escándalos.

La química detrás de We Don’t Talk Anymore que traspasó lo profesional

La chispa con Charlie Puth se encendió cuando ambos coincidieron en la colaboración del tema “We Don’t Talk Anymore”, una canción que no solo se convirtió en un éxito mundial, sino que también dio lugar a intensas especulaciones sobre una conexión más allá de lo musica, aunque nunca existió una confirmación oficial con fotos románticas o declaraciones abiertas, Charlie dejó entrever tiempo después que sí hubo algo entre ellos, pero que no pasó de ser breve e intenso.

El propio cantante confesó en una entrevista que lo que compartió con Selena fue “muy corto, muy impactante y realmente me dolió”. Esa declaración bastó para que los fans interpretaran que la relación terminó de forma abrupta y con heridas emocionales de por medio. En paralelo, la prensa señalaba que el fantasma de Justin Bieber pudo haber complicado la historia, ya que en aquel entonces aún existía una fuerte conexión sentimental entre Selena y su expareja.

Desde el inicio, la conexión entre ambos fue más allá de lo profesional: amigos cercanos aseguran que compartían conversaciones largas, gustos similares y un sentido del humor que los hacía complementarse de manera inesperada.

El capítulo final: de casa con el amor de su vida, Benny Blanco

Con el tiempo, esa química se convirtió en una relación romántica. A diferencia de otras parejas de Selena, su noviazgo con Benny Blanco se mantuvo discreto durante meses, lejos de las cámaras y los paparazzis, lo que permitió que la relación creciera de manera sólida. Las primeras pistas públicas surgieron a través de redes sociales, pequeños gestos compartidos y apariciones casuales en eventos, pero siempre con un perfil bajo.

Benny, conocido por su creatividad y sentido del humor, ha sorprendido a Selena en diversas ocasiones con detalles que reflejan su cariño y atención.

Uno de los momentos más emblemáticos fue en San Valentín de 2025, cuando Benny organizó una sorpresa inusual pero encantadora para Selena: un camino de nachos que conducía a una tina llena de queso cheddar fundido. Este gesto, aunque extravagante, mostró el deseo de Benny de hacer feliz a Selena de una manera única y divertida .

Otro gesto significativo fue cuando Benny se enteró de que Selena nunca había asistido a un baile de graduación. Para remediarlo, organizó una sesión de fotos con temática de baile escolar, permitiendo que Selena viviera esa experiencia tan especial que había perdido .

Estos gestos, entre otros, han fortalecido su relación, mostrando que el amor verdadero se construye con atención, creatividad y el deseo de hacer feliz al ser amado.

Finalmente, consolidaron su amor casándose el sábado 27 de septiembre de 2025 en una ceremonia íntima y elegante en Santa Bárbara, California. El evento se celebró en el Sea Crest Nursery, un jardín privado rodeado de naturaleza, al que asistieron alrededor de 170 invitados, incluyendo amigos cercanos y familiares.

Benny compartió en Instagram una selfie con Selena, describiéndola como una “princesa Disney de la vida real”.

