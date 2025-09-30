¿Buenos cuñados o romance oculto?: La verdad detrás del vínculo entre Khloé Kardashian y Scott Disick

Suscríbete a nuestros canales

La empresaria y presentadora de televisión estadounidense, Khloé Kardashian ha vivido su vida amorosa bajo el microscopio público, con un historial caracterizado por romances intensos, compromisos rápidos, y algunas ocasiones bajo la sombra de la infidelidad. A diferencia de sus hermanas, su camino hacia el amor ha estado frecuentemente entrelazado con el rescate y el apoyo a sus parejas.

Ahora que se oye el rumor de un posible romance con el ex de una de sus hermanas, queremos hacer un repaso por su vida amorosa. La relación que la catapultó a la cima de la atención mediática fue su matrimonio con el jugador de la NBA Lamar Odom.

Matrimonio Relámpago (2009-2016): Khloé y Lamar se casaron apenas un mes después de conocerse, en una boda que se convirtió en un evento televisivo. Su amor parecía idílico, lo que incluso los llevó a protagonizar su propio reality show , Khloé & Lamar .

Drogas e Infidelidad: La felicidad se desmoronó por las graves adicciones y las reiteradas infidelidades de Lamar, lo que forzó a Khloé a solicitar el divorcio en 2013.

La Suspensión del Divorcio: En un giro dramático, Khloé suspendió el proceso de divorcio en 2015 después de que Odom sufriera una sobredosis que lo dejó en coma. Demostró una lealtad inquebrantable, poniendo en pausa su vida para ayudarlo a recuperarse, antes de finalizar su divorcio en diciembre de 2016. Khloé confesaría años más tarde que Lamar fue "el amor de su vida".

Entre sus relaciones más largas, Khloé tuvo breves conexiones con otras figuras públicas del mundo deportivo y musical.

French Montana (2014): Una relación intermitente y muy público con el rapero French Montana .

James Harden (2015-2016): Salió con la estrella de la NBA James Harden , una relación que se complicó por su dedicación a Lamar Odom durante su crisis de salud.

Su capítulo más turbulento y mediático, que la dejó con el título de "la hermana engañada", fue con el jugador de baloncesto Tristan Thompson, padre de sus dos hijos.

Actualmente, Khloé asegura estar soltera y enfocada en su familia, llegando a bromear que "su vida amorosa es inexistente" y que está "casada con su cama". Sin embargo, en el universo Kardashian, la línea entre la amistad familiar y el romance siempre es fina, alimentando diversos rumores.

El rumor más persistente en los medios sobre Khloé y un "ex de sus hermanas" ha sido el que la vincula con Scott Disick, el padre de los hijos de Kourtney Kardashian.

Ambos han desarrollado un vínculo increíblemente cercano que a menudo es percibido como una conexión romántica por los fans. Khloé es, de hecho, la hermana con la que Scott tiene la relación más profunda y cómplice.

Sin embargo, pesar de los constantes juegos de coqueteo y la innegable química en pantalla, tanto Khloé como Scott han asegurado públicamente que su relación es estrictamente platónica, y que se consideran mejores amigos y familia. Su fuerte lazo es un pilar en el reality show familiar, pero no ha cruzado la línea del romance.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube