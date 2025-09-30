El motivo real: ¿Por qué Dolly Parton mueve sus conciertos de Las Vegas?

Suscríbete a nuestros canales

Dolly Parton, el ícono eterno de la música country y empresaria de 79 años, decidió hacer una pausa en su agenda para atender asuntos de salud, lo que ha llevado al aplazamiento de su muy esperada residencia de conciertos en Las Vegas.

La artista, famosa por su inagotable energía, aseguró a sus seguidores que la decisión no es un adiós definitivo del mundo musical, sino una necesidad de "desacelerar" por un tiempo y poder descansar.

La cantante, cuya carrera abarca seis décadas, comunicó en un mensaje lleno de humor y optimismo que sus médicos le han aconsejado someterse a procedimientos médicos y tomarse un periodo de descanso para una mejor recuperación.

Dolly Parton fue transparente, aunque sin ofrecer detalles específicos sobre los procedimientos, bromeando con su característico ingenio: "Debe ser hora de mi revisión médica de los 160.000 kilómetros, ¡aunque no es el viaje habitual para ver a mi cirujano plástico!".

La residencia de Las Vegas, que habría sido la primera de la artista en 32 años en la "Ciudad del Pecado", es ahora un compromiso que se mueve para el próximo año. Las fechas originales de diciembre de 2025 han sido reprogramadas para septiembre de 2026.

Cabe destacar, que Dolly Parton enfatizó en sus redes sociales que esta pausa no se trata de un retiro de la música. "No se preocupen de que me retire del negocio porque Dios no ha dicho nada sobre parar todavía. Pero creo que sí me está diciendo que baje el ritmo ahora mismo para estar lista para más grandes aventuras con todos ustedes."

