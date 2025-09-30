Modelos que rompen esquemas: curiosidades que no sabías de seis candidatas del Miss Venezuela 2025

Suscríbete a nuestros canales

El certamen de belleza más esperado del país, el Miss Venezuela 2025, no solo destaca por su glamour y elegancia, sino también por las historias de vida que de sus candidatas. Más allá de las pasarelas y las coronas, el público quiere conocer la personalidad que hay detrás de cada modelo, para ello, Portadas Al Día, transmitido por Venevisión, entrevistó a cada una de las participantes y en Ronda rescatamos seis de las más impactantes historias de lucha y resiliencia:

Génesis Mendoza: La fuerza detrás de las cicatrices

La representante de Portuguesa, Génesis Mendoza, lleva en su piel las huellas de un accidente automovilístico ocurrido en 2018, que le dejó más de 300 puntos de sutura en piernas, brazos y torso. Sin embargo, lejos de ver estas marcas como una debilidad, las considera símbolos de su resiliencia y fortaleza. En sus propias palabras, "mis cicatrices me hicieron más fuerte", y con esta mentalidad se presenta al certamen, dispuesta a demostrar que la belleza también radica en la capacidad de superar adversidades y con el fin de dejar un mensaje claro y es que, la belleza no está en los estereotipos.

Clara Vega: Políglota y promesa de Miranda

Clara Vega, Miss Miranda, no solo deslumbra por su belleza, sino también por su dominio de varios idiomas. En su entrevista se le pidió que enviara un mensaje al público en los idiomas que maneja y ella rápidamente se expresó en inglés, francés, alemán y hasta un poco de chino. Esta habilidad lingüística no solo refleja su preparación académica, sino también su determinación por representar a Venezuela en el escenario internacional con el mayor profesionalismo y continuar el legado de su madre Andreína Goetz Miss Venezuela 1990.

Silvia Maestre: Renacimiento personal desde Guárico

Silvia Maestre, quien representa al estado Guárico, ha recorrido un camino de autodescubrimiento y empoderamiento. Confesó que su proceso más difícil ocurrió tras su participación en el Miss Guárico 2024, donde enfrentó desafíos personales que afectaron su autoestima, lo que la obligó a asistirse profesionalmente para aceptarse y valorar las capacidades que tiene, trabajando arduamente en su crecimiento personal y emocional, llegando al Miss Venezuela 2025 con mayor confianza y lista para brillar.

Anabelly Ojeda: Madre, empresaria y reina de Barinas

Anabelly Ojeda, la representante de Barinas, es madre de dos hijos y empresaria en el mundo de la moda. Su participación en el certamen es un testimonio de su dedicación y pasión por superarse, desde su posición de madre pensó que sus sueños habían quedado atrás y que le tocaba solo dedicarse a sus hijo, pero ella se atrevió y decidió reescribir la historia, Anabelly busca demostrar que los sueños de una mujer no terminan cuando nacen sus hijos. A través de su cuenta de Instagram, comparte su experiencia como madre y profesional, inspirando a otras mujeres a seguir sus sueños sin importar los desafíos que enfrenten.

Fabiola Marín: La perseverancia hecha corona

Fabiola Marín, quien representa al estado Cojedes, es un ejemplo de perseverancia. Tras dos intentos fallidos, logró ingresar al Miss Venezuela 2025 en su tercer intento. Con una formación en Ciencias Audiovisuales y Fotografía, Fabiola aporta una perspectiva única al certamen, combinando su pasión por la belleza con su ojo artístico para capturar momentos memorables.

Gabriela de la Cruz: Luchadora contra la diabetes tipo 1

Gabriela de la Cruz, la representante de Yaracuy, vive con diabetes tipo 1, una condición que ha enfrentado con valentía y determinación. A través de su plataforma, educa a niños y adultos sobre la importancia de la salud y el autocuidado, demostrando que una condición médica no define las capacidades ni los sueños de una persona.

Las candidatas al Miss Venezuela 2025 no solo son rostros bellos, sino mujeres con historias de vida que inspiran y motivan. Cada una de ellas ha enfrentado desafíos personales que las han fortalecido y les han dado una perspectiva única sobre la vida y la belleza. Este certamen es una celebración de la diversidad, la resiliencia y el empoderamiento femenino.

