Los Simpson regresan a las pantallas con un proyecto inesperado: dos décadas después, la familia amarilla hace historia

Si creciste riéndote con las travesuras de Bart, las ocurrencias de Homero y la paciencia de Marge, prepárate porque la espera terminó y es que, Disney anunció que la icónica familia amarilla regresará con un nuevo proyecto que promete ser tan memorable como la primera película, estrenada hace más de dos décadas. Springfield está lista para volver a conquistar la pantalla y a robarse todos los titulares.

Un fenómeno que sigue vigente

Los Simpson no son solo un programa de televisión: son un fenómeno cultural que ha acompañado a varias generaciones desde 1989. Creada por Matt Groening, la serie ha logrado mantenerse vigente gracias a su humor irreverente, su sátira social y personajes que se han convertido en símbolos universales. Con más de tres décadas al aire, sigue siendo la serie animada más longeva de la historia.

El recuerdo imborrable de la primera película

La primera aventura cinematográfica de la familia amarilla, estrenada en 2007, fue un éxito total: recaudó más de 536 millones de dólares en todo el mundo y dejó a los fans con ganas de más. Hoy, 20 años después, Disney promete revivir esa emoción con un proyecto que mantendrá la esencia de Springfield pero con nuevas sorpresas para los seguidores más fieles y para quienes descubren a la familia amarilla por primera vez.

Springfield seguirá viva en Disney+

Mientras los detalles de la nueva película se mantienen bajo secreto, la serie continúa su camino en televisión y plataformas de streaming. Disney ya confirmó la renovación de Los Simpson hasta su temporada 40, que se emitirá entre 2028 y 2029. Esto garantiza que la ciudad más famosa de la animación, con sus personajes inolvidables, seguirá presente en la vida de millones de espectadores por muchos años más.

Las redes sociales desde ya se llenaron de reacciones de fanáticos emocionados y de quienes recuerdan los grandes momentos de la serie. Veinte años después, Los Simpson no solo vuelven a aparecer en un proyecto importante, sino que también demuestran que su humor, irreverencia y mensaje siguen siendo más actuales que nunca.

