Perfectos mentirosos: exitosa novela venezolana llega a streaming con el director de “La Casa de Papel”

Alex Mirez, la joven escritora venezolana originaria de Caracas, celebra uno de los hitos más significativos para cualquier autor contemporáneo: la adaptación cinematográfica de su exitosa novela "Perfectos mentirosos" por Prime Video. La plataforma de streaming, en colaboración con Federation Spain, transformará este fenómeno literario de Wattpad -que acumula más de 139 millones de lecturas- en una película que ya está en rodaje en Madrid bajo la dirección de Jesús Colmenar, creador de "La casa de papel".

Para Mirez, de 30 años, este logro representa la materialización de un camino que comenzó escribiendo por pasión en plataformas digitales y que hoy la posiciona como un referente de la literatura juvenil con proyección global.

"Perfectos mentirosos": La bilogía que cautivó a millones

La obra que ha catapultado a Mirez al éxito internacional es "Perfectos mentirosos", una bilogía que comenzó en Wattpad y luego se publicó en formato físico en 2020. La historia sigue a Jude Derry, una joven que llega a la exclusiva universidad Tagus con una misión oculta: infiltrarse en el círculo de los hermanos Cash para descubrir la verdad sobre la muerte de su hermano.

Lo que comienza como una búsqueda de venganza se transforma en "un peligroso triángulo de seducción, atracción prohibida y mentiras" cuando Jude queda atrapada en la compleja dinámica familiar de los Cash. La bilogía completa (que incluye "Perfectos mentirosos" y su secuela "Peligros y verdades") ha mantenido ratings sobresalientes en Goodreads, con más de 58,000 valoraciones y un promedio de 3.87 sobre 5 para el primer volumen.

El salto a la pantalla: un equipo de lujo para la adaptación

La adaptación cinematográfica de "Perfectos mentirosos" reúne a un prestigioso equipo de profesionales del entretenimiento. El director Jesús Colmenar, co-creador del fenómeno mundial "La casa de papel", está a cargo de la dirección. El guión ha sido desarrollado por el propio Colmenar junto a Ángela Armero ("Si yo fuera rico"). La producción corre por cuenta de Federation Spain con Juan Solá ("Retribution") y Mark Albela ("Awareness") como productores. El reparto principal está encabezado por la actriz Irene Balmes ("La Mesías") en el papel de Jude Derry. Los hermanos Cash serán interpretados por Gleb Abrosimov ("Elite") como Aegan, Pau Simon ("El refugio atómico") como Adrik, y Pablo Scapigliati ("El bus de la vida") como Aleixandre.

Un logro con sello venezolano

Con esta adaptación, Alex Mirez se consolida como una de las autoras venezolanas con mayor proyección internacional y se une al selecto grupo de escritoras cuyo trabajo ha dado el salto de Wattpad a la pantalla, siguiendo los pasos de su compatriota Ariana Godoy, cuya serie "A través de mi ventana" también fue adaptada por una plataforma de streaming.

Mirez, quien se graduó en Servicios Turísticos pero decidió dedicarse exclusivamente a la escritura, ha construido una carrera literaria que incluye otras obras destacadas como "Inmunidad", "Strange", "Asfixia" y "Damián". La autora representa un nuevo paradigma en el mundo literario: el de las creadoras digitales que conectan directamente con su audiencia y construyen comunidades lectoras globales antes incluso de llegar al formato impreso tradicional.

Un estreno global por venir

"Perfectos mentirosos" se rodará completamente en Madrid y estará disponible exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios. Aunque hasta el momento no se ha confirmado la fecha exacta de estreno, la producción ya ha comenzado y se espera que llegue a la plataforma en los próximos meses. Para Mirez, este proyecto representa la confirmación de que su talento trasciende fronteras: "Ahora tengo metas más concretas porque sé de lo que soy capaz, sé que tengo un camino lleno de posibilidades y que me puedo esforzar para que se conviertan en hechos". Su historia inspira a una nueva generación de escritores que ven en las plataformas digitales un puente hacia el reconocimiento global y la realización de sus sueños creativos.

