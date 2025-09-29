Nicole Kidman y Keith Urban se separan tras 19 años: la razón secreta detrás del inesperado divorcio

Suscríbete a nuestros canales

Uno de los matrimonios más longevos y admirados de Hollywood se ha quebrado. Nicole Kidman y Keith Urban han confirmado su separación después de 19 años de matrimonio, según confirmaron múltiples fuentes cercanas a la pareja. La decisión, que habría sido iniciativa de Urban, dejó a la actriz de 58 años "desprevenida" y luchando por salvar la relación hasta el último momento, mientras asume el cuidado principal de sus dos hijas adolescentes.

Vidas paralelas en distintas ciudades

Los reportes indican que la pareja ha estado viviendo separada "desde el principio del verano". Keith Urban, de 57 años, ha adquirido su propia residencia en Nashville, mientras que Nicole Kidman se ha quedado en la casa familiar de la misma ciudad, encargándose de la crianza de sus hijas Sunday Rose(17) y Faith Margaret (14). Fuentes cercanas a la actriz describen que Kidman ha estado "sosteniendo a la familia durante este tiempo difícil desde que Keith se fue" y que "no quería la separación y estaba tratando de salvar las cosas".

La grieta que distanció a la pareja

El factor determinante en esta ruptura parece haber sido la creciente distancia física y emocional causada por sus exigentes carreras. Mientras Kidman pasó el verano en Londres filmando la secuela de "Practical Magic", Urban se encontraba inmerso en su gira "High and Alive" por Estados Unidos y Canadá, que se extiende hasta mediados de octubre. Un insider reveló que "Keith nunca ve a Nicole, o ella está filmando o él está de gira", agregando que "había mucho amor entre los dos, pero hay un mundo en el que ambos viven donde ninguno de los dos está en él". Esta separación profesional rompió su regla de oro de no pasar más de dos semanas separados.

Del aniversario feliz a la incomodidad pública

El anuncio sorprende por venir poco después de que Kidman compartiera un tributo amoroso por su aniversario de 19 años en junio, publicando una foto íntima donde descansaba su frente contra la de Urban con el mensaje: "Feliz aniversario bebé ❤️" . Sin embargo, en julio, una señal de problemas surgió cuando una entrevista con Urban terminó abruptamente después de que los periodistas le preguntaron sobre las escenas íntimas de Kidman con Zac Efron en "A Family Affair", desconectándose de la llamada de Zoom de manera súbita. Su última aparición pública juntos fue en junio durante un partido de fútbol en Nashville.

Una historia de superación

La relación de Kidman y Urban siempre fue pública acerca de sus desafíos. Solo cuatro meses después de su boda en 2006, Urban ingresó a rehabilitación por adicciones, un periodo que el cantante describió como haber "hecho implosionar su matrimonio fresco". En múltiples entrevistas, ambos reconocieron cómo Kidman lo apoyó durante esa crisis, con Urban declarando que estuvo "espiritualmente despierto con ella" y que se sentía "nacido en ella". Juntos construyeron una familia que Kidman describió en abril de 2024 como su "amor profundo y profundo".

Familias unidas y carreras en marcha

Mientras navegan esta transición, Kidman cuenta con el apoyo de su hermana Antonia y toda su familia, quienes "se han unido para apoyarse mutuamente". En el plano profesional, la actriz recientemente terminó el rodaje de "Practical Magic 2" en Londres, mientras Urban continúa con su gira programada. Aunque comparten casi dos décadas de historia desde que se conocieron en el evento G'Day LA en 2005, fuentes sugieren que "a veces las relaciones simplemente siguen su curso".

