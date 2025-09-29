El apellido Derbez: ¿De quién heredaron realmente el gen artístico?

Suscríbete a nuestros canales

La Dinastía Derbez es una de las familias más importantes en el medio artístico mexicano, conocida por su trabajo en la comedia, la actuación y la producción. Esta familia se centra principalmente en el comediante y actor Eugenio Derbez y su línea familiar, que se extiende por tres generaciones

Sin embargo, cabe destacar, que el linaje artístico de esta conocida familia no inicia con el comediante, sino con Silvia Derbez, la matriarca original. Esta legendaria actriz dio renombre al apellido y cimentó las bases de la dinastía.

Posteriormente, Eugenio consolidó su carrera como actor, comediante, guionista y productor, además de impulsar la carrera artística y profesional de sus propios hijos y se sitúa como el jefe de la familia en la actualidad.

A esta familia de famosos, se integra la actriz y cantante, reconocida por ser integrante del grupo Sentidos Opuestos, Alessandra Rosaldo, actual esposa de Eugenio. Sin embargo, el comediante se ha involucrado sentimentalmente con dos actrices de renombre también.

Por ese motivo, es de esperarse que sus hijos tengan dotes artistas como su abuela y padres, más allá del apellido Derbez.

Los herederos del gen artístico de los Derbez

El actor mexicano, tiene cuatro hijos, cada uno producto de una relación diferente, y todos ellos trabajan activamente en el mundo del espectáculo

Aislinn Derbez: Hija mayor del famoso quien es actriz y modelo. Su madre es la actriz de doblaje Gabriela Michel. Vadhir Derbez: Actor y cantante y desarrolla una carrera dual en música y cine. Su madre es Silvana Torres Prince. José Eduardo Derbez: Actor y conductor y se enfoca principalmente en la televisión y la conducción. Su madre es la conocida actriz de telenovelas Victoria Ruffo. Aitana Derbez: La hija menor. Aitana completa el cuarteto de hermanos, hija de Eugenio y Alessandra Rosaldo.

Cabe destacar que el apellido Derbez aún busca acaparar la atención del público, ya sea a través de sus proyectos individuales o mediante su reality show familiar, que documenta la dinámica única entre sus integrantes.

Además, quienes siguen a estos famosos, esperan ver el crecimiento de las primeras nietas de Eugenio, quienes representan el futuro del clan familiar:

Kailani Ochmann Derbez: Hija de Aislinn Derbez.

Tessa Derbez: Hija de José Eduardo Derbez.

