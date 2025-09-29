Luis Olavarrieta inicia ciclo de conferencias: entérate de todo

Suscríbete a nuestros canales

El periodista venezolano Luis Olavarrieta se esttrena en una faceta profesional: será conferencista en un ciclo de presentaciones denominado “Story Power: El Poder de las Historias” (La Conferencia), sus vivencias personales y anécdotas con su característico toque personal y humor, paseándose desde momentos divertidos hasta reflexiones profundas, para invitar al público a reír, reflexionar y a conectar. Con una mezcla de humor y emociones, en cada presentación Olavarrieta emprenderá un viaje a través de sus experiencias, dejando una huella en cada asistente, para explorar conjuntamente el poder que tienen las historias de vida y a dónde nos pueden llevar.

Luis Olavarrieta y su forma de comunicar

Bajo la producción de A&T PRO, el periodista, que ha asumido responsabilidad con diversas facetas y formatos en canales de TV abierta del país, realizará esta primera gira nacional con “Story Power” , que inicia en las siguientes ciudades: Barquisimeto, Valencia y Caracas.

Olavarrieta saldrá al ruedo el sábado 15 de noviembre a las 3:00 pm en el Hotel Trinitarias Suites de Barquisimeto, le sigue el domingo 16 en el Wynwood Park de Valencia a las 3:00 pm y en Caracas el sábado 22 de noviembre a las 4:00 pm en el gran salón “Armando Reverón” del Hotel JW Marriot ubicado en El Rosal (Chacao). Las entradas ya se encuentran a la venta a través de la web: www.goliive.com y por el call center: 0412-3359430. Más adelante se anunciarán nuevas fechas y más ciudades.

Quien se diera a conocer como el irreverente reportero del programa “Ají Picante”, señala que la génesis de esta nueva aventura se dio porque, desde hace años, muchas personas le han pedido herramientas de comunicación, a lo que él siempre se cuestionaba: “¿Qué es lo que realmente puedo compartir que tenga valor? La respuesta la encuentro en mi propia historia. Yo me formé en la academia de Radio Caracas Televisión, un espacio que me dio las bases técnicas, el rigor, la disciplina. Pero la verdadera madurez me la regaló la calle, los escenarios diversos, los tropiezos y los aciertos que se viven cuando uno comunica frente a públicos distintos".

Considera que de esos relatos que le han marcado trascendentalmente y le han enseñado tanto en su vida, se pueden extraer formas, recursos y caminos para educar, para inspirar y también enseñar a los demás.

“Lo que yo he vivido, lo que he pulido a lo largo de los años, lo puedo poner en palabras para que otros lo tomen como herramientas prácticas: cómo hablar con naturalidad, cómo enfrentar un silencio incómodo, cómo hacer que tu mensaje llegue al corazón de quien escucha. Y hoy, todo ese aprendizaje quiero compartirlo con ustedes, para que juntos descubramos que la comunicación no es un don reservado a unos pocos, sino una habilidad que puede transformar la forma en que nos relacionamos con el mundo”.

-¿Qué se va a encontrar el público de ti en estas conferencias?

-También van a encontrar humor, porque hasta los momentos más duros de mi vida los he aprendido a ver con humor, a transformarlos en lecciones que, en lugar de hundirme, me han dado fuerza. He descubierto que la risa aligera lo pesado, que permite ver la misma realidad desde otro ángulo, y que incluso en el dolor más grande hay espacio para aprender y sonreír. Van a escuchar anécdotas ligeras, otras intensas, pero muchas atravesadas por la risa, porque creo firmemente que comunicar también es reírse de uno mismo, es alivianar el peso de lo vivido para convertirlo en aprendizaje compartido.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube