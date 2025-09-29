Nacho revela la verdad detrás de la enfermedad que afectó a Chyno Miranda: Hay muchas cosas que la gente no sabe

Suscríbete a nuestros canales

Durante meses se ha estado hablando de una posible recaída de Chyno Miranda en las sustancias estupefacientes, un rumor que buscab comprobar falsamente con un video viejo del artista en tarima.

Ante los rumores Nacho finalmente habló sobre la salud de su compañero y destapó detalles desconocidos sobre la enfermedad que casi acaba con su vida. Desde complicaciones médicas hasta momentos de desesperación, la historia detrás de la recuperación de Chyno es más impactante de lo que imaginábamos.

La enfermedad que casi acaba con la vida de Chyno

Contrario a lo que muchos pensaban, la enfermedad de Chyno no fue resultado de excesos ni abusos. Según Nacho, se trató de una encefalitis, una inflamación del cerebro que afectó gravemente su sistema nervioso. "Lo que le pasó a él era algo que, sin excesos y sin abuso, igual le iba a suceder", afirmó.

Un proceso de recuperación desgarrador

Chyno pasó por momentos extremadamente difíciles. Durante meses, estuvo sin poder mover sus músculos, sin poder hablar y sin valerse por sí mismo. "Estuvo a punto de perder su pie", reveló Nacho, afirmando algo que solo las personas cercanas a él conocían. A pesar de todo, Chyno mostró una fortaleza admirable, superando cada obstáculo con determinación.

Nacho también criticó el sistema médico estadounidense, señalando que, a diferencia de la medicina latinoamericana, carece de empatía. "Lo paran de repente, casi se le engangrena el pie... fueron muchos procesos".

En una entrevista de hace más de un año, nacho habló acerca de cómo le afectó ver a Chyno de esa manera y se ofreció a estar con él al cien por ciento.

El regreso triunfal de Chyno

A pesar de las adversidades, Chyno logró regresar a los escenarios. Su primer show fue un desafío, pero con el tiempo, su desempeño mejoró notablemente.

"El más reciente que hicimos fue en Perú con más de 12.500 personas, y seguro que ninguna de esas 12.500 personas puede decirte que Chyno no estaba al 150%", aseguró Nacho, destacando el esfuerzo y dedicación de su compañero.

Un futuro prometedor

Hoy, Chyno sigue en proceso de recuperación, pero su evolución es evidente. "Verlo como lo estamos viendo ahora, después de haberlo visto cómo estuvo, para nosotros es una gran victoria", expresó Nacho, quien destacó la importancia de continuar con la gira. "Sabemos que lo que él va a dar sobre el escenario es maravilloso y digno de ver", concluyó.

