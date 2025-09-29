¿Por qué Roscoe se convirtió en leyenda?: Lewis Hamilton se despide de su fiel amigo

Suscríbete a nuestros canales

El conocido piloto británico de automovilismo, Lewis Hamilton contó a través de sus redes sociales que su perro, Roscoe había sufrido complicaciones de salud debido a su avanzada edad, incluyendo un segundo ataque de neumonía.

A través de sus redes sociales, el piloto de Formula 1, contó que después de varios días con soporte vital y en coma, tomó la difícil decisión de dormirlo para evitarle más sufrimiento a su fiel amigó.

Más que una mascota

Cabe destacar, que el bulldog inglés de Lewis Hamilton, no fue solo una mascota, sino un gran compañero y una celebridad por derecho propio. A lo largo de los años, su presencia junto al siete veces campeón mundial de Fórmula 1 lo convirtió en un icono en el mundo del motor y más allá.

Roscoe solía acompañar siempre al piloto a muchos eventos de Fórmula 1 y en sus viajes personales en jet privado, tanto así que se convirtió en un rostro familiar en el paddock y en el garaje de Mercedes, su popularidad era tanta que logró tener múltiples apariciones en la alfombra roja, lo que le valió el apodo de "la mascota más glamurosa de la F1".

Además, tenía su propia cuenta de Instagram, con más de 1.4 millones de seguidores, donde se mostraban sus viajes, momentos de relax y algunas de sus peculiaridades. Su biografía lo describía como un "bulldog vegano al que le encanta viajar".

Así como él, Hamilton decidió poner a Roscoe en una dieta basada en plantas, debido a que según el piloto, esto mejoró significativamente la energía, la piel y el pelaje del perro.

En mayo de 2025, padeció un ataque de neumonía y, más recientemente, su estado de salud volvió a deteriorarse. Lewis Hamilton siempre se mantuvo junto a su gran amigo durante todo este proceso. Incluso tuvo que cancelar compromisos laborales para acompañarlo, según The Independent, el piloto se retiró de una prueba de neumáticos de Fórmula 1 para estar al lado de Roscoe.

Finalmente, Roscoe falleció el 28 de septiembre de 2025, a la edad de 12 años y medio, en los brazos de su gran amigo.

"Después de cuatro días de soporte vital, luchando con cada poco de fuerza que tenía, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida y despedirme de Roscoe. Nunca dejó de luchar, hasta el final", escribió Hamilton en sus redes sociales donde publicó varias fotografías para despedir a su mascota.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube