¡Otro nivel! Bad Bunny en el Super Bowl LX: el "conejo malo" sorprende con este anuncio

La NFL, Apple Music y Roc Nation hicieron oficial uno de los anuncios más esperados del año: Bad Bunny será el artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX . La noticia, revelada durante el partido de Sunday Night Football entre los Dallas Cowboys y los Green Bay Packers, fue confirmada por el propio artista puertorriqueño en sus redes sociales, donde publicó: "Super Bowl LX. Bay Area. February 2026. #AppleMusicHalftime". El megaconcierto tendrá lugar el 8 de febrero de 2026 en el Levi's Stadium de Santa Clara, California.

Un anuncio con sabor a historia

Más allá de ser un logro personal, Bad Bunny enfatizó el profundo significado cultural de su presentación. En un comunicado, el artista expresó: "Lo que siento va más allá de mí mismo. Es por aquellos que vinieron antes que yo y corrieron innumerables yardas para que yo pudiera anotar un touchdown. Esto es para mi gente, mi cultura y nuestra historia". El también fundador de Roc Nation, Shawn "Jay-Z" Carter, respaldó la elección comentando: "Lo que Benito ha hecho y continúa haciendo por Puerto Rico es verdaderamente inspirador. Nos sentimos honrados de tenerlo en el escenario más grande del mundo".

Del cameo con Shakira y J.Lo al protagonismo absoluto

Para Bad Bunny, esta será su segunda aparición en el show de medio tiempo del Super Bowl, pero la primera como cabeza de cartel. En el Super Bowl LIV de 2020, el artista participó como artista invitado durante la actuación de Shakira y Jennifer López, un espectáculo que ya marcó un hito para la representación latina. Su ascenso a protagonista lo coloca en la lista de leyendas que han encabezado el show, como Michael Jackson, Rihanna, Beyoncé, Madonna y, más recientemente, Kendrick Lamar, cuyo show en 2025 batió el récord de audiencia con 133.5 millones de espectadores.

La cima de una racha imparable

El anuncio llega en un momento de éxito arrollador para el artista. Recientemente culminó su residencia "No Me Quiero Ir de Aquí" en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, un evento de 31 fechas que, según CNN, generó cientos de millones de dólares en ingresos turísticos para la isla. Además, se encuentra inmerso en su "DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour", una gira mundial que lo llevará por Latinoamérica, Europa y Australia hasta julio de 2026. La transmisión global del concierto final de su residencia a través de Amazon Music también batió récords, convirtiéndose en la actuación más vista de un solo artista en la plataforma.

La producción

El Apple Music Super Bowl LX Halftime Show será producido por DPS con Roc Nation y Jesse Collins como productores ejecutivos, y Hamish Hamilton como director. Roc Nation, la compañía de Jay-Z, funge como asesor estratégico de entretenimiento del evento, un rol que mantiene desde 2019. Oliver Schusser, vicepresidente de Música, Deportes y Beats de Apple, destacó: "El show de medio tiempo es la máxima celebración de la música y la cultura, y pocos artistas encarnan esa intersección más perfecta y auténticamente que Bad Bunny".

Un hito cultural

La elección de Bad Bunny como cabeza de cartel es un testimonio de su impacto global y de la creciente influencia de la música latina en la corriente cultural principal. Jon Barker, vicepresidente senior de producción de eventos globales de la NFL, lo describió como un artista que "representa la energía global y la vibración cultural que definen la escena musical actual" y que tiene la "habilidad única de tender puentes entre géneros, idiomas y audiencias". Su presentación en el Super Bowl LX no será solo un concierto; será un momento histórico que celebrará el legado y la vitalidad de la cultura latina en la escena mundial.

