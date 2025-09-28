El encuentro más esperado: Meryl Streep y Anna Wintour por fin juntas durante desfile en Milán

Suscríbete a nuestros canales

El sábado por la tarde, la Semana de la Moda de Milán fue testigo de un momento que borró la línea entre la ficción y la realidad. Meryl Streep, caracterizada por completo como su icónico personaje Miranda Priestly, tomó asiento en la primera fila del desfile de Dolce & Gabbana, donde se filmaban escenas para la tan esperada secuela El Diablo Viste a la Moda 2. La actriz, luciendo unas gafas de sol y un abrigo de vinilo beige de la firma italiana, llegó al teatro escoltada por seguridad y seguida por Stanley Tucci, quien repite su papel como Nigel, el director de arte de Runway.

Un encuentro de titanes: Miranda Priestly y Anna Wintour, frente a frente

El momento más viral se produjo entre bambalinas, donde Streep, aún en su papel, se encontró con Anna Wintour, la editora jefe de Vogue global y la inspiración original para el personaje de Miranda Priestly.

En un video publicado en la cuenta de Instagram de Vogue, ambas, con sus emblemáticas gafas de sol puestas, se fundieron en un abrazo. "Estás preciosa", le dijo Streep a Wintour, para luego, rompiendo brevemente el personaje, confesar: "Este es mi primer desfile de moda". La respuesta de Wintour no se hizo esperar: "¿Es en serio?". Este encuentro marca un guiño definitivo a los fans y subraya la simbiosis entre el mundo de la película y la industria de la moda real.

La pasarela como set cinematográfico

La oficina de prensa de Dolce & Gabbana confirmó que la presencia de Streep y Tucci formaba parte de la filmación de una escena que se incluirá en la secuela. Durante el desfile, que presentó la colección Primavera-Verano 2026 con una obsesión por los pijamas y el lingerie, los actores permanecierón en sus asientos, con la mirada crítica de Miranda y Nigel recorriendo a las modelos que desfilaban. Este cameo masivo sirve como una brillante estrategia de marketing, utilizando un evento de gran cobertura mediática para generar un impacto viral global de cara al estreno de la película, previsto para la primavera de 2026.

El regreso del elenco y nuevos rostros para la secuela

Junto a Streep y Tucci, también se confirmó la presencia de Simone Ashley (Bridgerton) en el evento, quien se unirá al reparto de la secuela. Se espera que la película, dirigida nuevamente por David Frankel, cuente con el regreso de Anne Hathaway como Andy Sachs y Emily Blunt como Emily Charlton. La trama, según los rumores, seguirá los esfuerzos de la revista Runway por sobrevivir en la era del declive de las revistas impresas. La reaparición de Miranda Priestly en las pasarelas después de casi 20 años dentro de la ficción sugiere un "gran giro argumental" para la publicación.

El impacto cultural de Miranda Priestly

Desde su estreno en 2006, El Diablo Viste a la Moda se convirtió en un fenómeno cultural, y el personaje de Miranda Priestly, interpretado por Streep, es aclamado por transformar a una antagonista del libro original en un personaje complejo y conmovedor. Su forma de hablar susurrante y su elegancia gélida crearon un arquetipo de mujer poderosa en la industria que ha perdurado por casi dos décadas. Este regreso triunfal a la primera fila de la moda no hace más que reafirmar el estatus de Miranda Priestly como un icono inmortal del cine y la moda.

