Parejas con gran diferencia de edad: cinco famosos de Hollywood que desafían los límites

Las relaciones con una gran diferencia de edad suelen ser un tema muy recurrente en el mundo de las celebridades, mientras que para algunos el amor se mide en años compartidos, para estos famosos parece que la conexión y la química son lo único que importa.

Por ese motivo, muchos artistas se han visto envueltos en el ojo del huracán debido a la gran diferencia de edad con su parejas.

Famosos con pareja menores que ellos

Para nadie es un secreto, que con este tema hay un nombre que se asocia mucho, y es el del actor Leonardo DiCaprio, quien con 50 años, mantiene un romance con la modelo italiana Vittoria Ceretti, de 27. Cabe destacar, que esta diferencia de 23 años se ha vuelto una constante en la vida del actor, debido a que su historial de parejas demuestra que rara vez supera la barrera de los 25 años.

Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones, son un ejemplo de relación duradera. Douglas, de 81 años, y Zeta-Jones, de 56, se llevan 25 años de diferencia y celebrarán 25 años de matrimonio en el año 2025.

El actor Nicolas Cage de 61 años de edad se casó en 2021 con la artista japonesa Riko Shibata de 31 años. La pareja tiene 30 años de diferencia y le dieron la bienvenida a su primera hija en 2022.

Un caso aún más llamativo es el de Al Pacino, de 85 años, cuya relación con la productora Noor Alfallah, de 32, aún genera miles de comentarios por sus 53 años de diferencia, especialmente después de tener un hijo juntos en el año 2023.

Lo mismo ocurre con Priyanka Chopra, de 43, y el cantante Nick Jonas, de 33, quienes se casaron con una diferencia de 10 años.

Ryan Reynolds y Blake Lively, se encuentra en esta lista, debido a que la actriz, de 38 años, y el actor, de 49, se llevan 11 años de diferencia y actualmente son una de las parejas más sólidas y queridas de Hollywood.

Estas parejas demuestran que el amor puede encontrarse en cualquier momento de la vida, y que la edad, a menudo, es solo un número.

