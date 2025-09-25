Chepa Candela: A Osmel no le disgusta que el Miss Universo baje la colina

Suscríbete a nuestros canales

¡¡Jelouuu!!…y casi, casi terminando la semana, una vez más, ¡¡heme aquí!! De lo más divina… y como siempre lista para batirles todos esos chismes, brollos, bretes, rollos y tramoyas de la movida farandulera, donde siempre hay bastaaanteee tela para cortar…

Osmel Sousa

Yyy como para sacarle ¡hasta la última hilacha! Para eso me tienen aquí; enseguida paso a batirles que nuevamente corre el “rum-rum” de que hasta este año Venevisión transmitirá el MISS UNIVERSO, ya que, según la “bola” que comenzó a rodar otra vez, ique, no le será renovada la franquicia… porque, supuestamente, hay otro canal de TV venezolano que está interesado en adquirir los derechos… y a Osmel Sousa, que integra la directiva del “templete”, no le disgusta ¡para nada! La idea de arrebatársela a la televisora del Tigrito para dársela a la gente… y los motivos todo el mundo los conoce ¡de sobra!, aunque ojo, la decisión no la toma él, pero influye muchísimo… ¡Síii, señores! Según la onda captada por mis camataguas, la directiva del MU, dizque, estaría dispuesta a pararle oreja a la parte interesada, ya que ¡si hay “biyuyo”, hay “bisni”!… y como la tarifa de dicho concurso subió a la estratósfera, el que pueda pagarle ¡se queda con ella!… aunque como siempre lo digo ¡y lo repito!, dudo muchísimo que Venevisión se deje quitar al Miss Universo… y todo lo que rueda por ahí, más bien me huele a tramoya… Y miren que mi olfato es infalible…

Ídem que se insiste con la franquicia del Miss Mundo, debido a las tensas relaciones de la señora JULIA MORLEY (la dueña de ese “templete”), solo que en su caso, ya huele a cuento del “gallo pelón” y ni siquiera ella misma le presta oídos a los comentarios de pasillo, restándole importancia a “los dimes y diretes” que se han esparcido por todos los recovecos del ambiente misérico, asegurando que Venevisión perderá los derechos del Miss Mundo, tal como lo sostiene la “bola” que viene rodando desde hace tiempo… Y al igual de lo que se dice y comenta del Miss Universo, también me huele a “tramoya”…

Benjamín Rausseo

Yyy “avanti” con el cotilleo ,les cuento que el anuncio del regreso del CONDE DEL GUACHARO (¡¡Suusstoooo!!) les ha causado como “piquiña”, a muchos, que no terminan de entender el retorno del susodicho que después de haberse rayado por politiquero, ahora pretende que todos se olviden “de eso” y lo vuelvan a ver con simpatía, la misma que perdió por andar de frasquitero, y meterse en camisa de once varas…y viendo la cosa, fríamente, yo dudo bastanteee que el cómico de marras vuelva a tener el mismo arrase de antes…y lo respalden, otra vez, en su carrera que bien exitosa que fue antes de que se metiera en camisas de once varas…El caso es que el susodicho como que tomó conciencia de que “Zapatero a sus zapatos”…y hasta ¡tarde piaste, pajarito!...

Luis Olavarrieta

Yyy antes de bajar la “Santamarìa”, les cuento que el LUIS OLARRABIETA , digo OLAVARRIETA se anotó varios puntos con los fanáticos del programa "El Club de los tigritos" , donde dejó ver la historia y evolución del show en su programa por "Yutu…pero por más que intentó buscarle las cinco patas al gato, no lo logró, pues al parecer en ese club todo fue armonía y paz, muy diferente a "Somos tu y yo" que parecía un hervidero de intrigas y cizañas…Pero el aguerrido fablistan no encontró lo que andaba buscando, como era ver en esa silla el testimonio de Yorgelis Delgado, recordada por el vídeo caliente que hizo con Erika Schwarzgruber y Ken James, en el cual se dieron sabroso...No olvidemos que luego de ese escándalo a la actriz se la tragó la tierra y de ella nadie sabe…pero como Luis Olavarrieta pone a hablar hasta los muertos, muchos creyendo que podían verla ahí rugiendo como sus compañeras...¡Se quedaron con las ganas!...

