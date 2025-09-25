En imágenes: Rihanna da la bienvenida a su tercer bebé

Suscríbete a nuestros canales

Rihanna, la icónica cantante y empresaria, eligió su perfil de Instagram para compartir con el mundo la noticia más dulce: la llegada de su tercera hija con el rapero A$AP Rocky. La publicación, sencilla pero cargada de significado, mostraba a una RiRi radiante mientras sostiene a la recién nacida, arropada en una cobija rosada, acompañada de la leyenda: "Rocki Irish Mayers Sept 13 2025" y un emoji de un lazo rosa. La imagen se complementa con otra de unos guantes de boxeo de satén rosa, un guiño a lo que la pequeña Rocki podría tener reservado para el futuro.

La revelación

El anuncio, hecho este miércoles, confirma lo que los fans ya sospechaban desde que la pareja reveló el embarazo en la Met Gala de mayo de 2025. En ese evento, Rihanna robó toda la atención luciendo un audaz traje de Marc Jacobs que dejaba ver su pancita, mientras Rocky co-presidía la velada. La noticia del nacimiento, que según fuentes cercanas a la pareja ocurrió el 13 de septiembre en un hospital de Los Ángeles, pone fin a meses de especulaciones y muestra a la familia finalmente completa.

Rocki Irish

El nombre de la bebé, Rocki Irish Mayers, sigue la adorable tradición familiar de que todos los nombres comiencen con la letra "R", uniendo a los hermanos mayores, RZA (3 años) y Riot (2 años). Este nombre también corona un deseo largamente acariciado por la pareja. En una reciente entrevista para ELLE, A$AP Rocky había expresado su anhelo: "Espero que sea una niña. De verdad lo espero. Estamos rezando por una niña". Por su parte, Rihanna, aunque siempre declaró que amaría a su bebé sin importar su sexo, admitió: "Siempre he querido una niña".

De la amistad a una familia de cinco

Rihanna y Rocky, quienes fueron amigos por años antes de que su relación diera un giro romántico en 2020, han construido una base sólida centrada en la familia. La propia Rihanna describió su relación como una de "mejores amigos con un bebé", destacando que la paternidad los ha unido aún más. En declaraciones pasadas, la artista también bromeó sobre la dinámica familiar, diciendo sentirse "molesta" porque sus hijos a veces "viven más para él que para mí", aunque aclaró que ver a Rocky como padre es "lo mejor".

Con la llegada de Rocki, Rihanna materializa el plan de vida que compartió con British Vogue en 2020, donde vislumbró: "Tendré hijos, tres o cuatro de ellos". La familia "R" está completa, por ahora, y el mundo no puede evitar sonreír con la noticia.

