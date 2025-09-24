¿Problemas para Jimmy Kimmel? La contundente declaración de Trump tras el regreso del presentador

Suscríbete a nuestros canales

La suspensión de una semana del programa Jimmy Kimmel Live! culminó con un regreso cargado de emotividad y una nueva amenaza legal del presidente Donald Trump contra la cadena ABC. El conflicto, que trascendió el mundo del espectáculo para convertirse en un debate nacional, tuvo su capítulo más dramático en la noche del martes, cuando el cómico volvió a las cámaras y el mandatario prometió desde sus redes sociales "poner a prueba" a la emisora.

El regreso de Kimmel

Con la voz quebrada y ante una masiva ovación, Jimmy Kimmel inició su monólogo de regreso agradeciendo el apoyo recibido. En varios momentos, el presentador se mostró visiblemente emocionado, incluso rompiendo en llanto al afirmar: "Nunca fue mi intención restarle importancia al asesinato de un joven".



Reconoció que sus comentarios anteriores sobre el movimiento MAGA y el asesinato del activista conservador Charlie Kirk pudieron haber parecido "inoportunos, o poco claros". Sin embargo, también lanzó un mensaje de firmeza, calificando como "antiestadounidense" la amenaza del gobierno de silenciar a un comediante. "Nuestro líder celebra que los estadounidenses pierdan sus medios de vida porque no aguanta las bromas", declaró Kimmel, en una clara alusión a Trump.

La amenaza de Trump

Minutos antes de que el programa saliera al aire, el presidente Trump respondió con furia en su plataforma Truth Social. "No puedo creer que ABC Fake News le devolviera el trabajo a Jimmy Kimmel", escribió. El mandatario anunció que demandará a la cadena, sugiriendo que esta vez el pleito podría ser incluso más provechoso: "Vamos a poner a prueba a ABC en relación con esto... La última vez que los demandé, me dieron $16 millones de dólares. Esta parece aún más lucrativa".





Trump se refería al acuerdo de $15 millones que ABC News pactó con él en diciembre de 2024 para resolver una demanda por difamación relacionada con los comentarios del presentador George Stephanopoulos sobre el caso E. Jean Carroll, a los que se sumó un millón adicional en honorarios legales.

Repercusiones y apoyo del mundo del espectáculo

La suspensión de Kimmel generó una ola de apoyo sin precedentes en Hollywood. Más de 400 celebridades, incluyendo a Meryl Streep, Tom Hanks y Jennifer Aniston, firmaron una carta abierta de la ACLU en la que calificaron el momento como "oscuro para la libertad de expresión en nuestra nación" . Colegas como Stephen Colbert declararon "todos somos Jimmy Kimmel" y Seth Meyers lo llamó "un privilegio y un honor". Mientras políticos demócratas como el gobernador Gavin Newsom celebraron el regreso como "una victoria para la libertad de expresión en todas partes", un grupo de senadores anunció que investigará a los grupos de medios que decidieron no transmitir el programa por un posible "acuerdo quid-pro-quo" con el gobierno.

