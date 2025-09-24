En video: esta venezolana asombra en redes al cantar igual que Shakira

Suscríbete a nuestros canales

El talento venezolano vuelve a brillar en las redes sociales. BCSY, una joven cuyo nombre real es Barbara Silva, se ha convertido en un fenómeno viral gracias a su habilidad para imitar a la superestrella colombiana Shakira. Con una comunidad de más de 80,000 seguidores en Instagram y una audiencia en crecimiento que supera los 300,000 seguidores en TikTok, BCSY ha capturado la atención del público digital.

La Shakira venezolana

La carrera de BCSY dio un giro trascendental tras la publicación de un video donde interpreta una de las canciones más emblemáticas de Shakira. La precisión de su voz, el tono y la forma de frasear dejaron a los espectadores sin palabras. "Los comentarios no paran de llegar", y la mayoría expresa incredulidad ante el parecido vocal, que muchos describen como "impresionante". Esta reacción masiva ha convertido el clip en un contenido viral, acumulando más de 40 millones de vistas en TikTok.

El impacto de su viralidad abre un abanico de posibilidades para la joven talento. Históricamente, las imitaciones que logran tal nivel de precisión y aceptación suelen ser el pasaporte para participar en programas de talentos, colaboraciones con otros artistas o incluso el desarrollo de una carrera musical propia.

