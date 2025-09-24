¿Shakira y Beéle se traen?: El video que genera rumores

Suscríbete a nuestros canales

Los cantantes colombianos Shakira y Beéle fueron vistos compartir de un momento agradable a través de las redes sociales, lo que levantó las sospechas de una posible colaboración entre ambos artistas.

Durante el encuentro compartido en las plataformas digitales, los famosos se veían bailando “Currucuchú” de La Niña Emilia, e inmediatamente encendieron las redes y los internautas empezaron a especular.

Cabe destacar que, Beéle lleva una gran carrera internacional gracias al afrobeat, ritmo en el que se ha especializado y que lo ha llevado a convertirse en el colombiano más escuchado en Spotify a nivel global.

Por su parte, Shakira no es ajena a este género. En su más reciente álbum ‘Las mujeres ya no lloran’ exploró sonidos de Afrobeat en la canción ‘Nassau’. Por este motivo no se descarta que la barranquillera quiera sorprender con una fusión que combine lo urbano, lo africano y lo folclórico.

