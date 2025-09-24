Homenaje a los grandes de la salsa: Xuxo estrena una nueva versión del clásico de Tito Rojas

Suscríbete a nuestros canales

Xuxo continúa su exitoso proyecto "Homenaje a los grandes de la salsa" con el lanzamiento de "Ella se hizo deseo", tema original de Tito Rojas que adapta con su esencia urbana. La canción, disponible en plataformas digitales desde este martes, forma parte de un EP tributo que ya incluye versiones de David Pabón, Andy Montañez y Frankie Ruiz.

Bajo la producción de Reggie "el auténtico" y con la asesoría interpretativa de Yein Gonzalez, Xuxo imprime su estilo personal al clásico escrito por Oscar Domingo Derudi. El artista ha enfatizado que este homenaje nace "desde el respeto y la admiración" por los artistas que influyeron en su carrera, abordando cada tema como un reto artístico que combina su base urbana con la tradición salsera.

Dominio en las listas

El proyecto salsero de Xuxo ha resonado fuertemente en el público venezolano. "Deseándote", lanzado el 19 de agosto, se mantiene por quinta semana consecutiva en el primer lugar del Top Salsa del Récord Report y ahora escala al número uno del Top 100 general de la cartelera nacional. Anteriores entregas como "Casi te envidio" y "Aquel viejo motel" también lograron rápida aceptación en emisoras a nivel nacional.

Próximos pasos

Con "Ella se hizo deseo", Xuxo busca seguir conectando con los amantes de la salsa y reforzar su versatilidad como intérprete. Los seguidores pueden seguir su trayectoria a través de sus redes sociales @soyxuxo y disfrutar del nuevo tema en plataformas digitales y emisoras radiales.

