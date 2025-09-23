Millones por plagio musical: lista de famosos que enfrentaron grandes demandas

Suscríbete a nuestros canales

En el mundo de la música, una simple melodía puede llegar a cruzar la delgada línea que separa la "inspiración" de la "copia", algo que ha llevado a muchos artistas de los escenarios a los tribunales. Este fenómeno, conocido como plagio musical, suele afectar a algunas de las estrellas más grandes de la industria, resultando en costosas batallas legales y, en muchos casos, en la reescritura de la historia de sus mayores éxitos.

Cabe destacar, que el plagio es la acción de presentar como propias algunas obras, ideas o palabras de otras personas sin darles el crédito correspondiente. Además, este acto es considerado una infracción del derecho de autor.

Lamentablemente, muchos artistas se han visto afectados por este tema.

Artistas que fueron llevados a tribunales por plagio

El cantautor británico Ed Sheeran es una de las figura centrales en los debates sobre el plagio. Su éxito global "Thinking Out Loud" lo llevó a enfrentar a los herederos de Marvin Gaye, quienes lo acusaron de copiar elementos de la icónica "Let's Get It On". Aunque el caso generó un intenso debate sobre la originalidad en la música, El artista logró salir victorioso en 2023, en una decisión que muchos vieron como un precedente crucial para la creatividad. Sin embargo, no fue su única batalla; también fue demandado por "Shape of You", una demanda que también ganó.

En este grupo también se encuentra la icónica banda Led Zeppelin, la que en su momento también se vio envuelta en una larga batalla legal por su himno "Stairway to Heaven". La banda fue acusada de copiar el riff de apertura de la canción "Taurus" de Spirit, pero finalmente fue absuelta de esta acusación.

La cantante colombiana Shakira, perdió una demanda en 2014 presentada por el dominicano Ramón Arias Vázquez, quien la acusación de hacer plagio con su tema Loca, un juez dictaminó que la versión de Shakira plagiaba la canción "Loca con su tiguere", que el dominicano había compuesto.

El cantante colombiano Bad Bunny tuvo que compartir las ganancias de su éxito "Safaera" con los compositores de una canción de Missy Elliot, debido a que el beat de la canción ‘Get Ur Freak On’ se utilizó sin permiso por el conejo malo.

Incluso los grandes nombres de la música han sido demandados por plagio. George Harrison, ex-miembro de The Beatles, fue acusado por plagiar de forma "inconsciente" el éxito "He's So Fine" de The Chiffons en su canción "My Sweet Lord".

La industria de la música continúa reescribiendo sus reglas para este tipo de problemas entre los artistas.

