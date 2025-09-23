Adele: la diva que convirtió el dolor, el abandono y las burlas en su imperio musical

Suscríbete a nuestros canales

Adele Laurie Blue Adkins no llegó al estrellato envuelta en rosas. Su camino estuvo lleno de cicatrices, insultos y traiciones que pudieron haberla hundido, pero que en su caso se transformaron en canciones inmortales y fortuna. Pero, ¿Qué fortaleció a Adele para llegar a dónde está hoy?

Un padre que la dejó tirada y quiso volver cuando ya era millonaria

Mark Evans desapareció de su vida cuando Adele apenas tenía dos años. Nunca la cuidó, nunca la acompañó. Pero cuando su hija se volvió famosa y millonaria, reapareció en los medios como un “padre arrepentido”. Adele lo desnudó públicamente como un oportunista y jamás le perdonó la traición. Sin embargo, según una entrevista de la cantante, cuando Evans murió, en 2021 se perdonaron mutuamente, él a ella por lo que dijo en sus declaraciones y ella a él por el abandono.

El bullying despiadado: “la gorda que nunca llegaría a nada”

De niña y adolescente, Adele fue cruelmente acosada por sus compañeros. La llamaban “gorda” en los pasillos y le aseguraban que jamás tendría futuro en el mundo de la música. Décadas más tarde, ya siendo un ícono global, la prensa británica volvió a humillarla, con portadas que criticaban su cuerpo antes que su voz. Lo que para cualquiera habría sido una condena, ella lo convirtió en motor: cada insulto fue transformado en notas de piano, y cada lágrima en canciones que hoy facturan millones.

Cuando en 2020 reapareció con más de 40 kilos menos, la polémica se disparó otra vez: algunos la celebraban como símbolo de disciplina, otros la acusaban de ceder ante la presión estética. La verdad es que, para bien o para mal, su cuerpo siempre ha sido un espectáculo mediático.

Amores rotos y canciones de venganza

El álbum 21 fue el producto de un corazón destrozado. El hombre que inspiró aquellas letras incluso llegó a exigir regalías por ser “la musa del disco”, generando uno de los escándalos más sonados de la industria musical. La propia Adele lo expuso como un aprovechado, dejando claro que sus canciones eran venganza pura.

Su matrimonio con Simon Konecki tampoco estuvo exento de drama: la ruptura en 2019 se convirtió en un divorcio millonario con titulares que ventilaban detalles financieros. Y aunque ahora intenta llevar en silencio su relación con Rich Paul, la prensa de entretenimiento sigue cada paso, esperando otro capítulo turbulento que se convierta en himno global.

De víctima a reina millonaria de Las Vegas

Hoy Adele es un fenómeno de Las Vegas, con una residencia que se agotó en minutos y que le ha generado un contrato millonario que solo unas pocas estrellas han alcanzado. La misma niña a la que le decían que nunca sería nadie, ahora es dueña de un imperio que combina lágrimas, aplausos y récords de ventas.

Cada abandono, cada burla y cada ruptura fueron los ladrillos con los que construyó su leyenda. Adele no solo canta: exhibe sus heridas como trofeos y convierte el drama en dinero.

