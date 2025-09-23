Julio Iglesias, ícono mundial y galán imbatible: estás son sus relaciones más sonadas

Suscríbete a nuestros canales

Con más de 300 millones de discos vendidos, giras por los cinco continentes y una voz que marcó a generaciones, el cantante español, Julio Iglesias, ha logrado construir un legado que trasciende la música.

Una carrera que desató la pasión mundial

Los inicios de Julio Iglesias no presagiaban la magnitud de su fama. Futbolista frustrado por un accidente, encontró en la música su camino hacia la gloria. Desde los años 60, con baladas inolvidables como Gwendolyne, La vida sigue igual y De niña a mujer, Julio se convirtió en un ícono de la música romántica, llevándola a escenarios como el Madison Square Garden, Royal Albert Hall y el Olympia de París. Cada presentación era un espectáculo de glamour y sofisticación, donde el público no solo venía a escuchar música, sino a contemplar al hombre que combinaba carisma, estilo y seducción.

Amores que llenaron titulares

La prensa rosa nunca le dio respiro. Julio Iglesias ha estado vinculado a decenas de romances, muchos de ellos con famosas que le agregaron un toque de escándalo a su leyenda. Sus relaciones con mujeres de la farándula internacional, encuentros discretos que luego estallaban en los tabloides, y la vida amorosa que a veces se mezclaba con rumores de secretos y aventuras fugaces, hicieron de su nombre un imán para los medios. Su vida privada se convirtió en un verdadero culebrón:

Gwendolyne Bolloré: la musa de su primer éxito

La primera relación conocida de Julio Iglesias fue con Gwendolyne Bolloré, a quien conoció en Londres mientras estudiaba inglés. Su breve romance inspiró la canción “Gwendolyne”, que representó a España en Eurovisión en 1970, marcando el inicio de su carrera internacional.

Isabel Preysler: la madre de sus hijos

Isabel Preysler, periodista y socialité filipina, se cruzó en la vida de Julio en una fiesta en Madrid en 1970. Su matrimonio en 1971 produjo tres hijos: Chábeli, Julio José y Enrique Iglesias.

Vaitiare: la belleza exótica

La modelo y actriz tahitiana Vaitiare conoció a Julio Iglesias en 1982 durante su traslado a España para protagonizar proyectos artísticos. Su relación duró varios años y fue muy comentada en medios internacionales por la belleza exótica de Vaitiare y la elegancia de Julio.

Yolanda Hadid: la modelo que conquistó su corazón

En 1986, Julio tuvo un breve romance con la modelo Yolanda Hadid, madre de las futuras supermodelos Gigi y Bella Hadid.

Priscilla Presley: el romance con la ex de elvis

Durante los años 80, Julio fue vinculado con Priscilla, exesposa de Elvis Presley. Aunque nunca hubo un romance confirmado públicamente, sus encuentros fueron ampliamente comentados y dieron pie a rumores y especulaciones en la prensa. Esta etapa alimentó la imagen de Julio como un hombre irresistible que atraía la atención de las mujeres más icónicas del entretenimiento mundial.

Miranda Rijnsburger: el amor que perdura

La relación más duradera de Julio Iglesias comenzó en 1990 con Miranda Rijnsburger, modelo neerlandesa que conoció en una discoteca de Ibiza. Juntos han construido una familia numerosa con cinco hijos: Miguel Alejandro, Rodrigo, las gemelas Victoria y Cristina, y Guillermo. La pareja se casó en secreto en Marbella en 2010 y mantiene un vínculo sólido y estable hasta hoy, consolidando la faceta familiar y tranquila del cantante, libre de escándalos y con una historia de amor que ha resistido el paso del tiempo.

La familia Iglesias: herencia de talento y titulares

Además de sus romances, Julio Iglesias construyó una familia que también se convirtió en protagonista de la prensa. Sus hijos, incluyendo a Enrique Iglesias, Julio Iglesias Jr. y Chabeli Iglesias, han seguido carreras artísticas y mediáticas, haciendo que cada aparición familiar sea noticia. Los matrimonios, divorcios y reconciliaciones, así como los encuentros con sus hijos en eventos públicos, han sido ampliamente comentados, reforzando el aura de leyenda que rodea a la familia.

Escándalos, polémicas y curiosidades

Ha protagonizado rumores de infidelidades, encuentros secretos y fiestas privadas que generaban titulares en revistas de todo el mundo. Cada concierto podía convertirse en un evento doble: por un lado la música, y por otro, el glamour y las historias que la prensa adoraba seguir.

La prensa internacional documentó encuentros y romances con celebridades, viajes a destinos exóticos y situaciones que iban más allá del mero entretenimiento

Un ícono que trasciende generaciones

Hoy, Julio Iglesias sigue siendo uno de los nombres más venerados de la música romántica. Su legado combina vocación artística, elegancia, estilo de vida y romances legendarios que hicieron soñar y escandalizar al público.

En el mundo de la farándula, pocos nombres han generado tanta fascinación, admiración y escándalo como el de Julio Iglesias.

