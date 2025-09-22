De Mia Colucci a muñeca de quirófano: así se ve Anahí después de años de cirugías y dietas extremas

Suscríbete a nuestros canales

Las últimas apariciones públicas de Anahí han encendido las redes sociales. Cada foto o video que publica ha sido una oportunidad de crítica para los haters y gasto sus seguidores que ya no se fijan tanto en su talento, sino en su transformación y evidente cambio físico.

La actriz y cantante, que en los 2000 se convirtió en un ídolo adolescente con su papel de Mia Colucci, ahora enfrenta una ola de críticas: “ya no se parece a ella misma”, “está irreconocible” y “parece de cera”, son algunas de las frases más repetidas.

Sus primeros cambios

La cantante y actriz se ha sometido a una rinoplastia, que ella misma reconoció, principalmente para corregir un tabique desviado, aunque el procedimiento también mejoró la apariencia de su nariz y mentón, dándole un perfil más definido y armonioso. Esta intervención marcó el inicio de una serie de cambios en su rostro que han generado comparaciones constantes entre su imagen de juventud y la actualidad.

Además, su rostro luce visiblemente más terso y juvenil, lo que sugiere la aplicación de tratamientos como botox o rellenos faciales, asi como un aumento de volumen en sus labios y una definición más marcada en los pómulos, lo que realzó sus facciones y le dio un look más estilizado y sofisticado. Algunos expertos y seguidores también han comentado sobre un posible lifting de cejas o técnica de “foxy eyes”, que contribuye a que su mirada luzca más alargada y fresca, reforzando la sensación de transformación estética integral.

Hasta aquí todo estaba bien, el problema de Anahí fue la adición por la belleza y los excesos...

La delgadez que asusta a sus fans

La conversación más encendida gira en torno a su peso, desde siempre, la actriz de ha caracterizado por ser muy delgada, de hecho llegó a sufrir anorexia, poco después de RBD por querer encajar en los estereotipos de la televisión y justo eso vuelve a preocupar a sus fans pues luce más delgada que nunca, con brazos y piernas extremadamente finos, abdomen marcado y una figura que muchos consideran insostenible. “Se le ven los huesos”, “está en los puros huesitos” o “parece que no come” son los comentarios que inundan Twitter y TikTok.

En el pasado, ests enfermedad la llevó al hospital en incluso estuvo al borde de la muerte. Para los fans, verla tan flaca revive esos fantasmas. “No quiero que le pase otra vez lo mismo”, escribió una seguidora en Instagram. Otros, más crueles, la acusan de “no aprender la lección” y de seguir obsesionada con un cuerpo irreal.

La nariz “de clínica” que borró su rostro natural

Entre los cambios más evidentes está su nariz. La Anahí de Clase 406 tenía una nariz más ancha, con punta redondeada y sin retoques. Hoy, su perfil es completamente distinto: fino, respingado, de manual quirúrgico.

“Se operó para verse como muñeca” o “esa nariz no es de nacimiento” son frases que se repiten en los foros de fans. Y es que para muchos, el cambio inicial estaba bien pero ya se ha excedido hasta parecer plástica, incluso la comparan con su gran amiga Ninel Conde quien también a cambiado radicalmente su apariencia.

Una sonrisa que ya no engaña

Su dentadura también está en la mira. Los dientes desalineados y con imperfecciones que mostró en sus inicios desaparecieron. Ahora luce una sonrisa perfecta, blanca y simétrica, de catálogo de odontología estética. El cambio es tan notorio que incluso se habla de carillas, implantes y un diseño de sonrisa completo.

“Ya no sonríe igual, parece que ni la boca es suya”, dicen algunos fans con ironía. Otros señalan que esa perfección dental suma a la percepción de que Anahí se ha convertido en un producto “fabricado en clínica” y no en la chica natural que conquistó a toda una generación.

El busto y los rumores de implantes

Las comparaciones fotográficas son lapidarias. La Anahí de Primer Amor, a mil por hora tenía un busto discreto, casi plano. La de hoy luce una delantera mucho más voluminosa, con formas que no corresponden a su complexión tan delgada. Los rumores de aumento de busto llevan años y, aunque nunca lo ha confirmado, las imágenes hablan solas.

Mentón, pómulos y botox: ¿un nuevo rostro?

El contorno de su cara también es objeto de debate. Antes tenía un rostro más redondeado, juvenil y con mejillas llenas. Hoy, su mandíbula es más afilada, el mentón más definido y los pómulos más levantados. Los expertos en estética aseguran que es resultado de rellenos, implantes y botox.

Algunos usuarios la atacan en redes sociales con comentarios como: “ya no puede ni gesticular”, “parece una calavera” y “la nueva novia cadáver”.

"Está en los huesos" "volvió a recaer" son algunos de los comentarios, aunque sus fans más fieles siguen viéndola como un ícono, otros se sienten decepcionados: “ya no es la misma”, “perdió su esencia” y “es una muñeca rota” son algunos de los juicios, lo que es innegable es que Anahí ha cambiado.

