Chepa Candela: El Miguel Moly no se aguantó y arremetió contra Viviana Gibelli

Suscríbete a nuestros canales

¡¡¡Feliz inicio de semana, queridas y queridos!!!... Aquí me tienen, ¡como un clavel!, puntual a mi cita diaria, para batirles lo más calientico del mundillo farandulero de aquí, de allá y más acullá, en donde nunca de los jamases falta tela para cortar…

Miguel Moly

Pero como para luego es tarde, arranco con el cotilleo, contándoles que el cantante venezolano MIGUEL MOLY se viralizó en muchas plataformas y redes sociales luego de arremeter en contra de la animadora Viviana Gibelli durante un cotilleo que presentó al lado de su hijo (Jonathan Moly) en el podcast “Suegro vs. Yerno”… El merenguero aprovechó el momento para decir que mastica pero no traga a la Gibelli por el modo en como esta se ha manejado a través del mundo del espectáculo; Molly comentó: “Para ser entrevistador tienes que estudiar, Viviana Gibelli, no puede entrevistar a nadie porque las preguntas que hace lo que hacen es daño… A mí ella nunca me gustó; hay una especie de pique”, refiriéndose a la mala relación que Viviana aparentemente lleva con la exesposa del cantante (dígase: Inés María Calero) desde esos años donde ambas fueron misses y, en consecuencia, él ha pagado esos platos rotos… “Tutto”, este “toma y dame” en cuestiones de segundos encendió la hoguera de la pasión de aquellos chismosos y comentaristas de oficio que abundan en las plataformas 2.0, y es que muchos de los espectadores fueron a favor y en contra de los aquí involucrados, haciendo ver que estos temas gustan y dan “carraspera” y por eso últimamente muchas celebridades se han dado a la tarea de sacarse los trapitos al sol para ver si así logran algo de notoriedad y show…

La Melodía Perfecta

Yyy si no me creen, pregúntenle al cantante GABO, de “La Melodía Perfecta”, quién en simultáneo a todo el escándalo que generó Miguel Moly, él también puso su granito de arena en esta nueva ola de estrategias basadas en enredos, marañas, y polémicas; yyy es que el susodicho aprovechó la entrevista que le extendieron en “El Candelero” para revivir el atajaperros que tuvo con el Aran One tras este haber hecho comentarios inapropiados sobre la conductora y exintegrante de la serie “Somos tú y yo”, Mandi Meza… Gabo “espepitó” fuerte y contundentemente que puso en su sitio a Aran y que le leyó la cartilla diciéndole que “la única forma que te importe (lo que ellos hacían como pareja) es que te guste Mandi o yo”… ¡Qué fuerte!... A su vez, Gabo aseguró que para ese entonces le dijo a su colega, que no había hecho un buen disco, que su música le sabía a casabe, y que ese brote de sinceridad de pronto picó aún más al esposo de la Rosmery Marval… ¡Diooos miiiidoooo!... Este cuento parece ser extraído de una telenovela de Leonardo Padrón; así que no les extrañe que en las próximas horas esta historia agarre más candela, porque hasta este momento Aran One no ha dado su versión y muchos de los chismosos (incluyéndome) estamos a la espera de que él dé su punto de vista y diga si ese cuento de “Gabito” es real o es pura hierba seca…

Gabriela Spanic

Yyy cambiando radicalmente de tema, les cuento que la GABRIELA SPANIC está echando de su pecho espuma porque su participación en el reality show “A Fazenda 17”, transmitido en Brasil, ha gustado mucho, con demasiado, y al momento es una de las figuras con mayor rating y aceptación del territorio latinoamericano… El programa en cuestión arrasó con su estreno el pasado 15 de septiembre, y la venezolana de 51 años de edad se ha convertido en la quinta celebridad extranjera en pisar la granja de Itapecerica da Serra, prometiendo un espiral de intrigas, confesiones y, por supuesto, su característico temperamento explosivo de “mírame y no me toques”… Según estudios y datos de Google Trends, Spanic ha sido la concursante más buscada en Brasil durante la semana de debut del proyecto, logrando un incremento del 450% en consultas sobre ella... Estos y otros tantos detalles han hecho de la venezolana una mujer muy mediática y comercial para el público que consume esta telerealidad, teniendo en cuenta que para “Gaby” este tipo de roles es pan comido, porque en su hoja de vida ha destacado en realities como: “Top Chef VIP” (2023), “Secretos de villanas” (2022), “La Casa de los Famosos” (2021) y “Baila si puedes” (2015), y obviamente en esta nueva historia ella no pasará desapercibida… Así que pónganse las alpargatas porque con Gaby lo que viene es joropo… ¡Fin!...

Visite nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube