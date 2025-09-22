Tom Holland sufre grave accidente durante la filmación de “Spiderman Brand New Day”: esto se sabe

Suscríbete a nuestros canales

La filmación de la cuarta entrega de Spider-Man protagonizada por Tom Holland enfrenta un imprevisto crítico: el actor británico de 29 años sufrió una conmoción cerebral leve tras accidentarse durante una escena de acrobacias en los Leavesden Studios de Watford, Inglaterra. El incidente, ocurrido el viernes 19 de septiembre, obligó a suspender la producción –valorada en $187.5 millones de dólares– y podría mantenerla en pausa durante semanas, según confirmaron fuentes cercanas al equipo.

Holland realizaba una "peligrosa escena" para Spider-Man: Brand New Day cuando una maniobra mal ejecutada lo llevó a caer y golpearse la cabeza. El Servicio de Ambulancias del Este de Inglaterra recibió una llamada a las 10:30 a.m. del viernes: "Se envió una ambulancia al lugar y el paciente fue trasladado al hospital para recibir atención médica". Una doble de acción no identificada también resultó lesionada y requirió hospitalización, aunque su estado específico se desconoce. El actor fue diagnosticado con conmoción cerebral leve y permanecerá en reposo por "unos días" como medida preventiva.

Reacción inmediata

El padre de Holland, Dominic Holland, confirmó el incidente durante una cena benéfica en Mayfair: "No rodará por un tiempo". Aunque el actor asistió al evento junto a su prometida Zendaya –quien repite su papel como MJ en la cinta–, se retiró temprano tras sentirse indispuesto. La Health and Safety Executive (HSE), organismo de seguridad laboral del Reino Unido, podría abrir una investigación para determinar si se cumplieron los protocolos de seguridad durante las acrobacias. Ni Sony Pictures ni Marvel Studios han emitido un comunicado oficial, pero fuentes de Deadline aseguran que Holland retomará el rodaje "en los próximos días".

Impacto en la producción: ¿retraso para julio 2026?

Spider-Man: Brand New Day –dirigida por Destin Daniel Cretton (Shang-Chi)– está programada para estrenarse el 31 de julio de 2026. Sin embargo, la suspensión de las grabaciones podría afectar la fecha de lanzamiento, especialmente si la investigación de HSE prolonga la pausa. La cinta, parte clave de la Fase Seis del Universo Cinematográfico de Marvel, prometía escenas ambiciosas filmadas en locaciones reales de Glasgow, como Holland adelantó en entrevistas: "Rodar en calles reales será un soplo de aire fresco".

¿Qué sigue para el Hombre Araña?

El equipo de producción evaluará próximamente el calendario de rodaje, que incluye escenas con Zendaya, Mark Ruffalo (Hulk) y Jon Bernthal (The Punisher). Mientras Holland se recupera, el enfoque estará en garantizar que prácticas más seguras prevengan futuros incidentes. La espera por el regreso del trepamuros continúa, pero con un recordatorio de que hasta los superhéroes son humanos.

