Tom Holland cambia el juego: este es su nuevo proyecto que rompe estereotipos

Tom Holland, conocido por conquistar la gran pantalla como Spider-Man, ha decidido dar un giro en su carrera y adentrarse en un territorio que pocos imaginaban. Con la misma determinación que lo llevó a interpretar a uno de los superhéroes más queridos, ahora busca transformar su experiencia detrás de una de las bebidas más consumidas a nivel global.

El nacimiento de una idea distinta

La inspiración para este proyecto surgió tras un cambio personal en la vida del actor cuando decidió dejar el alcohol. Durante este proceso, Holland notó que las opciones disponibles sin contenido alcohólico no lograban replicar el sabor ni el contexto social que muchos valoran. Así nació la idea de crear una marca que no solo cumpla con los estándares de sabor, sino que también elimine el estigma de “no beber”.

Bero, un concepto fresco

La marca, presentada oficialmente el 16 de octubre de 2024, debutará en Estados Unidos el 1 de enero de 2025, coincidiendo con el movimiento “Dry January”. Su primera línea incluirá tres variedades: Edgehill IPA, inspirada en la escuela del actor; Kingston Pils, en honor a su ciudad natal; y Noon Wheat, dedicada a su perro. Holland ha asegurado que el objetivo no es imponer la sobriedad, sino ofrecer una alternativa auténtica para quienes lo deseen.

Una apuesta que va más allá del marketing

Con diseños que rompen con la estética tradicional de las cervezas sin alcohol, Bero buscan integrarse de forma natural en reuniones y bares. “No queremos que la gente se sienta señalada como que no bebe”, afirma Holland. Con el respaldo de inversionistas y su participación activa en el desarrollo del producto, el actor espera que la marca se convierta en un referente para un consumo más consciente y libre de prejuicios.

