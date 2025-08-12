María Laborde, la reina venezolana que conquistó el corazón del “Rey del jonrón” Ronald Acuña Jr.

Suscríbete a nuestros canales

María Laborde, antigua Miss Teen Carabobo, se unió en matrimonio con Ronald Acuña Jr. el 31 de agosto de 2023 en una ceremonia íntima en Agoura Hills, California. La boda fue planificada apresuradamente debido a una cláusula de visado que obligaba a la familia a regresar a Venezuela, lo que convirtió esa fecha en un hito inolvidable para el pelotero estrella de los Atlanta Braves.

Ese mismo día, Acuña Jr. logró una hazaña histórica en las Grandes Ligas: se convirtió en el primer jugador en alcanzar 30 jonrones y 60 bases robadas en una temporada, tras conectar un grand slam en un partido contra los Dodgers.

De belleza a fortaleza: el perfil de María Laborde

Laborde no solo acapara miradas por ser la esposa de una superestrella del béisbol, sino también por su fuerza y presencia. En octubre de 2024, sorprendió a sus seguidores al compartir una sesión de prensa de piernas con 360 libras, demostrando su disciplina y dedicación al fitness, aunque la publicación ya no está, tiene otro vídeo con parte de su rutina en el gym.

Madre, influencer y modelo de estilo

Además, María Laborde ha captado la atención por otros momentos entrañables compartidos en redes. En junio de 2025, publicó un tierno video de su hijo menor disfrutando apasionado el juego desde la grada en el Truist Park, lo que encantó a los fanáticos por mostrar un lado más humano y familiar de la pareja. Y no menos llamativo fue el adelanto de su elegante colección de zapatillas, que hizo que más de uno la notara tanto como a su famoso esposo.

La vida familiar: un equipo fuera del campo

Casados desde 2023, María y Ronald comparten una relación sólida de al menos cuatro años, dos adorables hijos, Ronald Daniel y Jamall, además de una vida familiar que transmiten con naturalidad en redes . Su hogar en Marietta, Georgia, refleja esa combinación perfecta entre fama deportiva y rutina privada.

Sin duda, María Laborde es una exreina de belleza, modelo fitness, madre presente y apoyo fundamental para el ícono del béisbol que es Ronald Acuña Jr. Su historia de amor está llena de momentos inolvidables y una imagen pública que brilla por méritos propios, consolidándose como una figura fuerte y polifacética en el mundo del deporte y la farándula.

Visite nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube