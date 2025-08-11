Chepa Candela: Solidaridad absoluta con el gran Eduardo Serrano

Suscríbete a nuestros canales

Aaron Salvatierra

¡¡¡Bienvenidos y bienvenidas sean todos!!! Una vez más, un mismo objetivo nos reencuentra en ésta, la sección más sabrosa de este vibrante y colorido “niupeiper”: el chisme; pues no hay un sitio mejor donde se bata como lo hace esta Chepa que les teclea y teclea ¡a la velocidad de la luz! todo lo que pasa, ocurre, sucede, y acontece en este mundillo farandulero, donde el que menos puja ¡puja! un elefante marino… Yyy entrando de lleno en materia, les bato que la gente del Miss Grand Venezuela ya tiene todo listo para montar el templete que se realizará el próximo 30 de este mes, allá en los predios de Valencia, y para el cual, ique invertirán un realero y por eso es que la Jacqueline Aguilera anda con la cantaleta de que quiere darle hasta con el tobo al Miss Venezuela… Para ello la mencionada organización pretende gastar lo que tienen (y lo que no también) para que la cosa les quede afocante… con decirles que para la decoración del lugar donde harán el mentado show contrataron nada más y nada menos que a AARON SALVATIERRA, conocido en lo lares mayameros y aquí en Venezuela como “El Decorador de los Famosos”, yyy no me quiero imaginar lo que les está cobrando porque el susodicho tiene una tarifa tan pero “taaaaaaaaaan” alta que no la brinca ni un venado, y como no trabaja por intercambio, exige su “biyuyo” contante y sonante, así como se los pagó Osmel Sousa para el Miss Venezuela y la misma Nina Sicilia en su oportuno momento… El caso es que el “afamado” decorador ique va y viene al país cuando lo llaman para sus alucinantes decoraciones, ya que la orden es, que él sea el encargado de darle el toque de glamour al Miss Grand, y para eso tienen la floramentazon lista, y el perolero armado, cosa de satisfacer las exigencias de La Aguilera, la cual no tiene otro propósito más que competir de frente y hacerle la guerra a la actual edición del Miss Venezuela… ¿Lo logrará?...

Eduardo Serrano

Yyy cambiando radicalmente el tema, les cuento qué el mundo de la farándula venezolana se unió en una sola voz para ayudar al actor EDUARDO SERRANO quien fue diagnosticado con cáncer de células pequeñas en el pulmón con metástasis al cerebro, y en consecuencia se encuentra muy delicado de salud… A través de las redes sociales, su hija Magaly Serrano, compartió un vídeo en Instagram donde informó detalles sobre el asunto, y a pesar de que su familia en pleno quiso mantener el caso bajo la más absoluta reserva, se vieron forzados a pedir ayudas públicas para recaudar los fondos necesarios y cubrir los elevados gastos médicos que implica evaluar dicha enfermedad… Con este llamado, Magaly compartió un enlace directo con la cuenta GoFundMe para que las personas interesadas puedan dar su respectivo aporte. Ante el hecho, la hija del reconocido actor dijo: “Cada donación, cada palabra de aliento, y cada vez que compartan esta campaña será un rayo de esperanza en este momento tan difícil”; así que querubines, vamos a echarle una manito a Eduardo, porque ahora más que nunca, nos necesita…

Kate Middleton

Yyy variando el “parling”, les cuento que hay una preocupación mundial por la salud de KATE MIDDLETON tras la drástica y asombrosa pérdida de peso que ha mostrado en las últimas horas… La Princesa de Gales reaparece y su aspecto físico enciende las alarmas sobre su bienestar, y es que se mostró flaca y algo descompensada en sus recientes apariciones públicas… Kate anunció el pasado mes de enero que su cáncer está en remisión tras completar quimioterapia en 2024. Sin embargo, a sus 43 años de edad muestra una figura visiblemente más delgada, lo que ha generado especulaciones sobre posibles complicaciones en su recuperación… Expertos médicos han advertido que esta pérdida de kilogramos podría estar relacionada con los efectos de la quimioterapia, una falta de apetito o en el peor de los casos, una recaída, aunque no hay confirmación oficial de esto último… ¡Adiós!

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube