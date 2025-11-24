Chepa Candela: Televen expulsa a tres famosas figuras de su animación

Suscríbete a nuestros canales

¡¡¡Feliz inicio de semana, señoras y señores!!! … Una vez más, aquí me tienen, puntual a mi infaltable cita con “tuttos” ustedes… ¡Lista, dispuesta y presta! para batirles lo más calientico del “mundillo farandulero” de aquí, de allá, ¡y más allá!, donde los chismes, brollos, tramoyas, tretas y aperturas de jetas ¡son el pan de cada día!...

Televen

Yyy como para batírselos con pelos y señales, para eso me tienen aquí. Sin más preámbulos, arranco el “parling” y paso a contarles que en TELEVEN la cosa está que arde, y es que tras ese anuncio de despedir, botar y expulsar a JESÚS DE ALVA, Aigil Gómez y María Gabriela Rico de su grilla de programación, muchos personajes dentro y fuera de la planta televisiva quedaron como pescado en cava (dígase: fríos y tiesos), y es que nadie imaginó que este iba a ser el “aguinaldo” de estos tres animadores, que a partir de la fecha descompletan el cuadro representativo de los programas: “Vitrina”, “Lo Actual” y “La Bomba”… La razón que llevó a los Altos Ejecutivos a tomar esta severa y firme decisión es que los tres figurines aquí expuestos faltaron al llamado de la preventa; en consecuencia, se les dio su sobre amarillo y las gracias por el tiempo cumplido dentro de las instalaciones…

Según los manda más del canal de la bolita roja, estaban cansados de las continuas ausencias de muchos de sus talentos, los cuales abandonan sus responsabilidades con la empresa para matar sus “tigritos” y dejan en segundo plano las bondades que les brinda la pícola pantalla de Televen… En consecuencia, pasaron las respectivas facturas y con este acto les hacen ver a los demás talentos que engrosan las filas de la compañía que, antes de mentir, matar tigres y buscar otros cambures, lo deben pensar muy pero muuuuuuy bien, porque con esta lección queda más que claro que no perdonarán a nadie, que esos vacíos titulados como “asignaciones especiales” deben disminuir, y los que se creen intocables en dicho lugar que pongan sus barbas en remojo, porque para ser verdura el apio, tanto Jesús, como Aigil, y María Gabriela, eran de las mejores apuestas que tenía Televen, ¡tú canal!, y mira: le dieron su palo cochinero...

Alexandra Braun

Yyy mientras unos salen, otros entran, porque, como dice el dicho: “el show debe continuar”… Es así como la actriz, animadora y exreina de belleza ALEXANDRA BRAUN está preparando todo para batirse en enero del 2026 su buen “champú” por “acullá” en los predios de Televen como la nueva apuesta del canal de Horizonte, y es que la susodicha será la encargada de conducir un nuevo espacio (tipo reality show) producido por la Escuela ABC School, y que trata de una serie de maquilladores que demostrarán todas sus habilidades y destrezas en pinturretear y echar polvos, bajo retos que los llevarán a una gran final, donde ganará el que eche el mejor polvo de la temporada… Con este “merequetengue” Alexandra Braun vuelve a la pantalla chica, luego de haber conducido espacios como: “Mujerones” y “Las Bellas y La Bestia” entre los años 2007 y 2010, por “acullá” en Canal i… Desde entonces, la también empresaria se había dedicado a sus negocios de accesorios, a ser imagen de campañas publicitarias y a darle vida a uno que otro personaje en películas, telenovelas y series… ¡Ahora me pregunto yo! Con este nuevo guiso, ¿se quedará Alexandra anclada con la animación televisiva?... ¡Amanecerá y veremos!...

Miss Universo

Yyy manteniendo mi radar en el campo de la conducción, la animación y el cotilleo sabroso y especializado de la televisión venezolana… Me pregunto yo (y miren que bruta no soy)… ¿Qué rayos le pasó a Venevisión con esa antesala al Miss Universo?... ¡Qué show pa' malo y carente de talentos expertos!... Si de por sí sufrimos un pasmo con ese resultado del certamen universal (donde dejaron a nuestra majestuosa Stephany Abasali de segunda), casi nos da “la garrotera” viendo las locuras y brutalidades de las tres joyitas (que no pienso nombrar porque se me duerme la lengua) que osadamente pusieron como "animadores" principales… Allí se observó a gran escala la falta de técnica, profesionalismo, documentación, dominio del tema, elegancia, elocuencia, y más… Eso parecía una tertulia de peluquería donde la que más pluma echara (modo: Martin Albornoz) se llevaba el título de “Animador Estrella” de esta fracturada y devaluada generación… ¡Fin del mundo!... Mejor me voy... ¡Adiós!

