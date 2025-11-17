Chepa Candela: Al Nacho la gracia se le convirtió en morisqueta…

Suscríbete a nuestros canales

¡¡¡Jelou, jelou… ¡¡¡Gente bella y “Federica” también!!! Yyy en este primer día de la semana, aquí me tienen como siempre, preparada, lista y dispuesta para batirles los más recientes chismes, rollos, brollos, bretes y tramoyas de la movida farandulera de este país y un poquito más allá, donde el que menos puja, ¡puja! Una lombriz…

Karla Osuna

Así que, entrando en materia, paso a batirles que la KARLA OSUNA apareció en las redes sociales, más caliente que plancha e´chino, para darle hasta con los tobos a un reconocido restaurante de la urbe capitalina, donde le hicieron el ¡foh! en “tutta” su cara porque la gente del establecimiento concluyó que la animadora de marras es persona no grata… ¿Razones?... ¡Sabrá Pepe!... Lo que sí es seguro y comprobable es que la Karla no se deja y, apenas recibió semejante maltrato, agarró su costoso móvil (de alto calibre) y comenzó a echarles candela para que aprendan a ser serios y sepan respetar a una dama, mujer, de sexo femenino… ¡Pasa, resulta y acontece! que la susodicha había hecho su reserva como lo establece el recinto, y al llegar la fulana en cuestión al punto de comida, la miraron de arriba abajo y de abajo arriba y le “espepitaron” que por su forma de vestir no podía entrar… Con este “justificativo”, la Osuna agarró senda tibiera y exigió hablar con los entes encargados del caso (dígase: los manda más del restaurante) y, más allá de recibir una oportuna atención, la dejaron en la calle como pajarito en grama (dígase: viendo de lado a lado)… Hoy lunes (arranque de semana), la animadora de TVES sigue echando espuma por la boca, y dijo que no se quedará tranquila hasta sacarse de su cuero esa espinita que la dejó como Linda Blair (con la cabeza dándole vueltas)…

Diosa Canales

Yyy cambiando radicalmente el tema, les cuento que otra que anda con el apellido atravesado y no cree ni en el Padre Nuestro es la Odiosa Canales (¡diiigooo!), la DIOSA CANALES, y es que la vedette venezolana no acepta que la hayan echado del reality show dominicano, “La Casa de Alofoke 2”… ¡A según! La artista de este país, tu país, mi país, incumplió con las cláusulas del contrato y le aplicaron el Artículo 4 del mismo, el cual trata de una expulsión inmediata… Según los chivos que máaaaas “abonan la tierra”, me informan que dentro de la polémica casa Diosa comenzó a “espepitar” públicamente que había “gato encerrado” en las votaciones en línea; que varias personas allegadas le habían dicho que querían apostar a favor de ella, y que cada vez que ingresaban a la cuenta 2.0, esta aparecía “bloqueada”… Por ese momento de sinceridad, los organizadores de la casa del “dale que te pego” le dieron su palo cochinero a la venezolana y, sin darle su minuto de defensa, le exigieron que abandonara el lugar… Ahora, cuentan las malas lenguas y cual cotorra repite la mía, ique la Diosa tomará medidas legales en contra de los organizadores de ese brete y les exigirá una buena tajada de los verdes, porque ella no se quedará quieta ante semejante humillación mundial que le hicieron enfrentar…

Nacho

Yyy variando el cotilleo, les bato que los seguidores de NACHO siguen demostrando alto repudio en contra del artista venezolano, y es que él, por más simpático que intente mostrarse en las redes sociales, sus actos, bromas y formas de divertirse, según la mayoría, “no dan gracia” e inmediatamente comienzan los comentarios despectivos y de señalamientos negativos… La última gracia expuesta por el cantante, y donde varios lo catalogaron de “feo” y “ridículo”, es un video en donde se muestra con su pelo totalmente desrizado y comienza a cantar como Elvis Crespo haciendo ique “un ameno doblaje”… ¿Consecuencias?... La gracia se le convirtió en morisqueta, y más allá de generar carcajadas entre seguidores y detractores, muchos lo atacaron haciéndole ver que el humor es un sentido que no todos poseemos; es decir, “el humor es un arte, y no todos los artistas son comediantes”… ¡He dicho!... ¡Fin!...

