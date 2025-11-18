Chepa Candela: El Osman Aray tiene “tubeado” a Venevisión

Suscríbete a nuestros canales

Buueenoosss díaass… ¡Y feeeliiizzz martes “for everybody”!… Yyy aquí me tienen, como siempre, ¡fajada frente al teclado! Procesando lo más calientico del acontecer farandulero de aquí, de allá y un poco más lejitos, donde los chismes, tramoyas, bretes, rollos, tretas y brollos no faltarán ¡¡jaaamáaasss!!…

Keysi Sayago

Y como para echárselos con pelos, señales y demás “yerbas aromáticas” para eso me tienen aquí, sin más “gamelote”, ¡digo! sin más preámbulos, paso a contarles que KEYSI SAYAGO (¿Les suena ese nombrecito?) ahora conocida como “La pantera" ¡sacó las garras!... y dejó ver su “tibiera” por el nuevo formato del Miss Venezuela y dijo que extraña la noche más linda donde se elegían varias ganadoras, de un solo tiro, mostrando su desacuerdo con que hagan dos concursos, que, según ella, le restan importancia al máximo “templete” de la belleza nacional…¡Síii, señores!...La susodicha, que el 6 de octubre de 2016 se alzó con la corona de Miss Venezuela no aprueba a que se hagan elecciones paralelas para el Mis Mundo, Miss International y ahora el Miss Supranational, pues para ella, lo más emocionante es ver a las candidatas bailando y cantando el himno del certamen, como se hacía antes…Ella desaprobó todo eso…y por supuesto que los detractores le cayeron encima pero no se dejó se supo defender y los mandó a lavarse ese paltó...y además propuso que en la noche final la ganadora absoluta vaya al Miss Venezuela Mundo y la primera finalista al Miss Universo... ¿Qué es eso?… ¿Será que se fumó un coleto mojado?… ¿O la Keysi Sayago tiene intenciones de dirigir algún certamen?… Capaz que la veamos; sentadita al lado de Nina Sicilia y Harry Levi en el comité de la belleza... ¡Muy capaz!...

Myriam Abreu

Yyy “avanti” con el cotilleo, les bato que La MYRIAM ABREU (¿se acuerdan de ese cuerpo?’) está aprovechando su soltería y anda con el moño suelto , tanto que ajora no se pierde ni un bautizo de muñeca…Por eso agarró sus maletas y “picó los cabos” con rumbo a Tailandia, junto al grupete que apoya a Stephany Abasali,…¡Tal cual…La que te conté, voló para brindarle su espaldarazo a la actual Miss Venezuela y, de paso, darse un paseíto por esos lares donde, ique, la han confundido con una candidata del certamen universal, pues físicamente se mantiene muy bien…por allá anda “de chupa y déjame el cabo” con el Giovanni Laguna… y el resto de sus compinches, dándose la gran vida…eso sí, sin pasarse de la raya porque para que lo sepan (Si no lo saben), la Barbie Abreu, que ahora es evangélica, sin el exagerado y odioso fanatismo de Stefanía Fernández y Dayana Mendoza…¡Así es que es, mija!…

Osman Aray

Yyy siguiendo en la misma onda, también les cuento que el OSMAN ARAY, dizque, desató la furia de Venevisión al enviar a su corresponsal del programa " Se pone caliente" para Tailandia y no ese paró en esfuerzos para romper el cochino y comprar el -nada barato- pasaje a su fablistán a quien mandó a recoger las primeras impresiones del Miss Universo mucho antes que el canal de la Colina (Que lo transmitirá en Venezuela) donde, por cierto, no han hecho mucha bulla con dicho evento…¡Así como lo están leyendo!...El conocido animador, que no vuela para no enredarse en los cables, ¡le “picó adelante”! a dicha televisora, donde, ique, pegaron el leco en el cielo, cuando lo vieron al paparazzi tomándose foto y entrevistando a la reina… ahora me cuentan que hasta rodaran cabezas, porque la orden es apoyar a la Miss Venezuela hasta el último momento, pero como siempre se quedaron dormidos, le soplaron el bisté y quedaron “tubeadìsimos” por el Osman ARAY, que ahora tiene a los “tigres” como el nombre de su programa…O sea, “calientes”!...

