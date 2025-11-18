Un nuevo capítulo para Hannely Quintero: exmiss Internacional Venezuela 2009 sorprende con una decisión que cambia su rumbo

Suscríbete a nuestros canales

Hannely Quintero, una de las reinas de belleza venezolanas más reconocidas de su generación, dio un giro inesperado en su vida al anunciar su bautismo en aguas, un acto espiritual que marca su renovación personal y su compromiso profundo con la fe cristiana.

La modelo, animadora y exreina de múltiples certámenes, Miss World Venezuela 2007, Miss Continente Americano Venezuela, Miss Intercontinental Venezuela 2009 y Miss Internacional Venezuela 2009, compartió el momento con sus seguidores a través de un mensaje lleno de agradecimiento, entrega y simbolismo.

Un paso de fe que tomó por sorpresa a sus seguidores

La ceremonia fue realizada por la Iglesia Evangélica Libre Dios Admirable, donde Quintero oficializó públicamente el pacto espiritual que asegura haber estado cultivando desde hace tiempo. En Instagram publicó el video de su bautismo acompañado de un mensaje contundente:

“Gracias Jesús, Te amo, aunque sé que tú me amaste primero. Pacto sellado en la fe, mi casa y yo serviremos al Señor; esta es la única herencia que les dejo”.

Un renacer espiritual que marca un nuevo rumbo

Antes de la ceremonia, la exreina ya había compartido fragmentos de su proceso espiritual, describiéndolo como un renacimiento y una rendición total a Cristo. Aseguró que deja atrás su “vieja vida” para levantarse renovada y “definida por Su gracia incondicional”.

Este acto no solo marca un cambio interno, sino también un nuevo capítulo en su relación con la comunidad que la ha seguido durante años.

La exreina se une a una ola de figuras públicas que comparten su fe

Con este paso, Hannely Quintero se suma a un creciente grupo de personalidades del mundo del espectáculo y de los certámenes de belleza que han decidido abrir su vida espiritual al público. Su testimonio ha sido recibido con mensajes de respaldo por parte de colegas, conocidos y seguidores que aplauden su valentía al exponer una faceta tan personal.