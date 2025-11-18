¡La historia cobra vida! Disney revela el primer trailer del live action de “Moana”

Suscríbete a nuestros canales

El tráiler ofrece a los espectadores su primera inmersión visual en el mundo de Motunui recreado en imagen real. El adelanto presenta a la joven Laga'aia en el papel protagonista, mostrando a Moana en un momento crucial de autodescubrimiento mientras siente la innegable llamada del océano La grabación incluye una interpretación del tema musical "How Far I'll Go", canción original de la película animada de 2016 que obtuvo una nominación al Óscar.

El avance también revela las primeras imágenes de Dwayne Johnson como el poderoso semidiós Maui, mostrando su dinámica con la joven heroína . Además, se ofrecen breves vistazos de otros elementos clave de la historia, incluidos los pintorescos habitantes de la isla y la intimidante tribu de los Kakamora.

Regreso creativo y legado musical

Detrás de las cámaras, la adaptación reúne a varios miembros clave del equipo original. La dirección corre a cargo de Thomas Kail, conocido por su trabajo en el film de la obra de Broadway Hamilton. El guion es obra de Jared Bush (co-guionista de la cinta animada original) y Dana Ledoux Miller (co-directora de Moana 2).

El compositor Mark Mancina confirmó en diciembre de 2024 que regresaría para crear la banda sonora de esta nueva versión. Lin-Manuel Miranda, songwriter de la película de 2016, también participa en el proyecto como productor, tras no estar involucrado en la secuela animada por conflictos de agenda.

Un lanzamiento con significado

El estreno de la cinta, previsto para el 10 de julio de 2026, coincide estratégicamente con la celebración del 10º aniversario del estreno del film original. La producción se filmó entre julio y noviembre de 2024 en localizaciones de Atlanta (Georgia) y Hawái.

