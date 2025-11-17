Jencarlos Canela da el “sí” romántico: su camino desde Gaby Espino hasta su compromiso este 2025

Suscríbete a nuestros canales

Jencarlos Canela, conocido por su carrera como actor y cantante, ha escrito un nuevo capítulo en su vida personal al comprometerse con la tenista inglesa Olivia Elliott después de más de dos años de relación. Su historia no ha sido cubierta con bombos mediáticos; más bien ha avanzado desde la discreción, con muestras de cariño sinceras y momentos íntimos.

Canela celebró su segundo aniversario con Olivia este año, dedicándole un emotivo mensaje en redes sociales en el que agradeció su apoyo incondicional, su amor por su familia y su disposición a abrazar cada versión de él.

El mensaje que marcó el momento más importante de su relación

La propuesta de Jencarlos Canela no fue improvisada ni superficial: estuvo construida sobre palabras, memorias y una puesta de sol que ya formaba parte de su historia. Según reveló el propio artista, todo comenzó con una carta que le entregó a Olivia Elliott para que la leyera mientras el cielo se teñía de naranja, el mismo escenario que, años atrás, había sido testigo del inicio oficial de su relación. Ese simbolismo fue intencional: un círculo que se cierra para abrir otro.

Mientras ella leía, sonó de fondo 'You and I', canción que los ha acompañado en distintos momentos de su historia, convirtiendo ese instante en algo casi cinematográfico. Fue justo después de terminar la carta cuando Olivia se dio vuelta y lo encontró arrodillado, haciéndole la pregunta más importante de su relación. Y ella dijo “sí”.

Un juramento emocional convertido en carta

En su carta, Canela le confesó que desde que llegó a su vida “algo cambió”, porque no solo conoció a una mujer hermosa, sino a alguien que logró que incluso las etapas más duras se hicieran más llevaderas.

Escribió que con ella incluso las tormentas encuentran paz, que la vida se siente más sencilla y que los desafíos parecen tener sentido. Para Canela, Olivia representa una verdadera sociedad: no perfecta, pero sí presente, sólida, real. Con honestidad, admitió que no siempre coinciden en todo, pero siempre vuelven al mismo punto: el amor.

Una declaración que selló su futuro juntos

En la carta también le dejó claro que no desea atravesar ningún momento de la vida sin ella a su lado. Le recordó que la ama “completamente, sin disculpas”, abrazando cada parte de su historia, incluso los capítulos que todavía están por escribirse.

Entre sus promesas destacó cuidar su corazón, escuchar incluso cuando cueste, crecer juntos, reír en complicidad y, lo más importante, elegirla siempre. Para él, “para siempre” nunca había tenido tanto sentido como en ese instante, porque sentía que estaba justo donde debía estar: con ella.

El cierre perfecto: una firma que lo dice todo

El mensaje terminaba con una frase que resume toda su entrega emocional:

“De tu mejor amigo, tu fan número uno, tu amante y, si te volteas y me honras diciendo que sí, tu futuro esposo.”

Fue esa combinación de palabras, música, mar y memoria lo que convirtió el compromiso en uno de los momentos más emocionantes del año para el cantante, quien hoy abre un nuevo capítulo en su vida amorosa tras haber crecido como padre, como pareja y como hombre en los años previos.

Un pasado que moldeó su presente

Antes de Olivia, Canela vivió un romance muy público con la actriz Gaby Espino. Su relación comenzó durante la producción de la telenovela Más sabe el diablo y, aunque se separaron en 2014, el vínculo entre ellos siguió siendo importante por su hijo en común.

Juntos son padres de Nickolas, nacido en 2012. Además, Canela ha mostrado una relación cercana con Oriana, la hija mayor de Gaby de otra relación, y ha sido señalado por la actriz como un “papá real” para ella. A pesar de la ruptura, mantienen una relación de respeto y compromiso familiar, celebrando juntos eventos como el cumpleaños número 13 de Nickolas en 2025.

