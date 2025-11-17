Miss Cuba vuelve al ruedo tras superar cuadro de salud: así fue el regreso con su público

Suscríbete a nuestros canales

Tras varios días de ausencia debido a una intoxicación que la dejó débil y deshidratada, un malestar que afectó ya varias misses, pero Lina Luaces sorprendió a la prensa y a sus seguidores al reaparecer públicamente. Durante su convalecencia recibió atención médica y suero intravenoso, lo que le permitió recuperar energías y retomar sus ensayos y clases con total normalidad.

Su regreso estuvo cargado de emoción, se mostró feliz y interacción con su equipo y fans dejó claro que está lista para continuar su camino con renovada motivación.

Al bajar a los pasillos del hotel, Miss Cuba fue recibida con aplausos y muestras de cariño de sus seguidores.

Aunque se le notó un toque de nostalgia, la interacción con sus fans le devolvió energía y entusiasmo. Este regreso no solo marca el fin de su recuperación, sino también un paso firme hacia su objetivo de representar a Cuba con dedicación y pasión durante todo el certamen.

Fuera de cámaras, Miss Cuba compartió que se encuentra lista para afrontar cada etapa de la competencia, aprovechando todas las clases personalizadas que ofrece el certamen. Su enfoque y disciplina reflejan que no permitirá que los días perdidos por su estado de salud afecten su desempeño.

