El “Zar de la Belleza” apuesta por Latinas: las favoritas de Osmel Sousa para Miss Universo 2025

Osmel Sousa no necesita presentación, su nombre es sinónimo de experiencia y autoridad en concursos de belleza y aunque ya no forma parte del Miss Universo 2025 se volvió tendencia al dar su opinión sobre la candidata con mayor potencial para ganar la corona y el público no esperaba menos de él, pues se trata de una latina.

Para el experto, Fátima Bosch, representante de México, reúne todo lo necesario para conquistar la corona: belleza, carisma y presencia escénica.

Las otras latinas que llaman su atención

Además de Bosch, Sousa mencionó a varias candidatas que considera fuertes competidoras: la venezolana Stephany Abasali, la nicaragüense Itza Castillo y la cubana Lina Luaces. Según él, cada una posee atributos que podrían destacarlas entre las más de 80 participantes del certamen.

El Zar subrayó que no se trata solo de estética: buscan mujeres con educación, seguridad y proyección internacional. Esa combinación, según Sousa, es la fórmula para que una latina se imponga en un escenario global.

¿Por qué Fátima Bosch se lleva todas las miradas?

Sousa explica que Bosch no solo destaca por su físico; también por su manejo del escenario y su capacidad de atraer la atención del público y los medios. “Tiene todo para ser una reina que marque diferencia”, señaló.

El comentario refleja la visión de un experto que ha visto crecer generaciones de reinas: considera que la combinación de talento, belleza y personalidad de Bosch la hace una candidata sólida, capaz de imponerse en un concurso internacional altamente competitivo.

Contrastes con otras predicciones

Mientras Sousa se enfoca en las latinas, medios y analistas internacionales incluyen en sus favoritos a representantes de Filipinas, Vietnam, Chile y Honduras. Esto demuestra que, aunque Latinoamérica tenga fuerte presencia, la competencia es global y no hay garantías.

Aunque Sousa ya no forma parte de la organización Miss Universo, sus opiniones siguen siendo influyentes. Al destacar a Bosch y otras latinas, refuerza la relevancia de la región y recuerda por qué su criterio ha sido siempre respetado.



