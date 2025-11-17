¡Video Viral! Rosalía da clases de canto a Jimmy Fallon: así sonó uno de los temas de la española en la voz del comediante

Suscríbete a nuestros canales

La conocida cantante española Rosalía visitó el popular The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, y el encuentro con el presentador se convirtió en una joya llena de música, humor y cultura. Lejos de la formalidad, la artista se dedicó a impartir una serie de lecciones improvisadas que se hicieron virales en redes sociales.

El momento más memorable de la noche ocurrió cuando Jimmy Fallon se atrevió a entonar un fragmento de "La Perla", una de las canciones más destacadas del nuevo álbum de la cantante, "LUX".

Antes de que el presentador pudiera siquiera emitir un sonido, Rosalía le dio una mini-clase de técnica vocal. Le corrigió la postura, le insistió en que debía estar más "suelto" y le hizo repetir el coro varias veces.

La artista también aprovechó para introducir a Fallon y a la audiencia en los ritmos del flamenco, y para añadir un toque de humor, ambos jugaron a un divertido juego. Fallon debía adivinar si varias frases en español que le decía Rosalía eran un acto de seducción, un insulto o una tontería. La confusión del presentador y las explicaciones de la cantante desataron carcajadas constantes.

