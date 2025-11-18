Caterina Valentino presenta VIP Experience Masterclass en Miami y anuncia plataforma ChatVIP

La VIP Experience Masterclass abordó temas como técnicas de oratoria, expresión corporal, protocolo y etiqueta. Los asistentes accedieron a metodologías desarrolladas por Valentino durante su formación en Europa. La comunicadora señaló que el encuentro permitió a participantes interactuar con líderes y empresarios.
Reconocimientos de la carrera de Valentino
Caterina Valentino ha recibido reconocimientos de gobiernos como Italia, donde tiene el título de Cavaliere della Repubblica Italiana, así como del Congreso de Colombia y el Reino de los Países Bajos. La periodista indicó que evalúa llevar este formato de evento a otras ciudades.
Lanzamiento de herramienta digital
Durante el evento se presentó ChatVIP, una plataforma de inteligencia artificial que permite a los seguidores de Valentino mantener diálogos basados en su estilo y filosofía. La comunicadora describió la herramienta como un medio para mantener contacto con su comunidad mediante tecnología.
