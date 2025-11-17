¿El verdadero motivo del divorcio? Revelan la nueva relación de Otto Padrón tras su separación con Angélica Vale

Suscríbete a nuestros canales

Mientras el divorcio entre Angélica Vale y Otto Padrón avanza legalmente bajo la causa de "diferencias irreconciliables", el entorno mediático se ha visto sacudido por nuevos rumores que complican la narrativa de una separación pacífica.

Según reportes Otto Padrón estaría manteniendo una relación sentimental con una mujer descrita como muy cercana al círculo de su exesposa. Aunque los detalles sobre la identidad de esta persona se mantienen bajo reserva, la información sugiere que esta proximidad previa con Angélica Vale es lo que ha convertido esta situación en un factor particularmente delicado y susceptible de generar mayor conflicto.

Una ruptura anunciada y una reacción serena

El proceso de divorcio se inició formalmente el 4 de noviembre de 2025, cuando Otto Padrón presentó la demanda en la Corte Superior de Los Ángeles. La propia Angélica Vale confirmó la separación durante una transmisión de su programa de radio, revelando que la noticia de la demanda la tomó por sorpresa y que se enteró de ella durante una cena familiar, a través de un mensaje que recibió Padrón .

La actriz declaró que, aunque llevaban separados desde abril de 2025, su prioridad absoluta es el bienestar de sus dos hijos, Angélica Masiel y Daniel Nicolás. En un comunicado dirigido a sus seguidoreus, Vale enfatizó: "Elegimos la paz por encima de cualquier sentimiento que implica el final de algo soñado para toda la vida, sobre todo por nuestros hijos, quienes nos mantendrán unidos por siempre".

El silencio de Otto Padrón y la postura pública de Angélica

Hasta la fecha, Otto Padrón se ha mantenido en completo silencio y no ha realizado declaraciones públicas sobre el divorcio ni sobre los rumores que lo rodean. Reportes recientes incluso señalan que el empresario se encuentra "desaparecido" para los medios, ya que nadie ha logrado contactarlo para obtener su versión de los hechos.

Por su parte, Angélica Vale, además de su comunicado inicial, ha abordado el tema con una mezcla de dolor y cautela. Aunque ha agradecido el apoyo del público, ha sido clara en señalar que, por consejo de sus abogados y porque "nunca" ha sido una mujer de escándalos, no entrará en detalles por el momento. No obstante, ha dejado entrever que llegará el momento de hablar, advirtiendo: "Ya me tocará mi momento de decir mi versión... no me voy a quedar callada".

Un marco legal que busca evitar el conflicto

Los documentos judiciales de la demanda revelan que Otto Padrón solicitó una cláusula de no difamación. Esta estipulación legal busca obligar a ambas partes a abstenerse de realizar comentarios negativos o difamatorios, tanto en público como en presencia de sus hijo .

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube