Emotiva revelación: Gaby Espino confiesa por qué dejó la actuación

La reconocida actriz venezolana Gaby Espino, decidió hablar sobre su prolongada ausencia de más de un año en el medio artístico, ofreciendo una emotiva confesión que resuena profundamente en el corazón de sus seguidores y de cualquier madre trabajadora.

A través de sus redes sociales, la criolla reveló que el abrumador ritmo de las grabaciones, los viajes y la demanda de la fama la llevaron a un punto de quiebre donde sentía que estaba sacrificando lo más valioso: el tiempo con sus hijos.

“Lo confieso, me perdí muchas cosas, me perdí los almuerzos, me perdí las tareas, las risas, las conversaciones sin prisa… Llegaba tarde y a veces demasiado tarde. Y, mientras todos dormían, yo me preguntaba si algún día iba a encontrar el equilibrio entre mis sueños y mi vida. No fue solo por dinero, no fue solo por reconocimiento, fue por tiempo, por todo lo que se me escapaba entre grabaciones, entre viajes, compromisos, por los momentos que no vuelven”, comenzó sincerándose.

El éxito, para ella, dejó de medirse en ratings o premios y pasó a definirse por la capacidad de estar presente en la cotidianidad de su familia. “Estar ahí cuando me necesitan, cuando me miran, cuando simplemente quieren que esté”, señaló Gaby Espino refiriéndose a sus hijos.

Este replanteamiento de vida la llevó a una transición profesional radical, por eso se ha volcado de lleno a la industria del network marketing (mercadeo en red) y a la creación de contenido digital.

La actriz es enfática al afirmar que esta nueva faceta no es un plan B, sino una decisión consciente que le "devolvió el tiempo, el tiempo de mirar a mis hijos sin apuro, de acompañarlos en sus días buenos, en sus días difíciles, de verlos crecer con calma, de reír con ellos sin mirar el reloj, de escucharlos hablar de sus sueños mientras su mamá también seguía construyendo los suyos”, aseveró.

Aunque este cambio no ha estado exento de críticas, debido a que Gaby Espino siempre suele enfrentar comentarios y juicios por "dejar su carrera" para incursionar en la venta directa de productos.

Sin embargo, ella mantiene su postura: defiende que este modelo de negocio le ha brindado una de las etapas más satisfactorias y económicamente sólidas de su vida, permitiéndole generar ingresos sin sacrificar su tiempo con sus hijos.

