Distanciamiento entre Alejandro Sanz y Candela Márquez desata el drama: ¿Qué pasa en la relación de los famosos?

El mundo del espectáculo se estremece ante la noticia de una supuesta ruptura entre el ícono de la música española, Alejandro Sanz, y la actriz Candela Márquez. Si bien no existe un comunicado oficial, las señales en redes sociales apuntan a un quiebre definitivo en su relación, con rumores que señalan a la cantante colombiana Shakira, como la tercera en discordia.

Los rumores de crisis tomaron fuerza tras la ausencia de actriz en la reciente gala de los Latin Grammy 2025, donde el famosos se presentó en solitario, por ese motivo, Jordi Martin, colaborador de El Gordo y La Flaca, aseveró que aparentemente los famosos pusieron fin a su relación.

“Anoche cuando veo que no va (Candela Márquez) a los Latin Grammy, me pongo en contacto con gente muy cercana a Alejandro Sanz y me dicen las fuentes que esta relación estaba super deteriorada", dijo Martin en su canal de YouTube.

Además, los internautas indican que la pareja habría dado el drástico paso de dejar de seguirse en Instagram e incluso eliminaron el rastro de sus fotos juntos, un movimiento virtual que en la actualidad se interpreta como una ruptura sentimental.

Según lo dicho por el mismo comunicador, todo apunta a que la relación fracasó debido a la cercanía entre el intérprete de Corazón Partío y Shakira. "Esta relación se empieza a deteriorar cuando el famoso beso de Shakira y Alejandro Sanz”, comentó.

“A Candela Márquez no le sentó nada bien. Me dicen que agarró un ataque de celos tremendo contra Shakira y que dejo la relación con Sanz, que se rompió”, agregó.

Cabe destacar, la pareja Sanz-Shakira tiene una larga historia de amistad y colaboraciones exitosas, incluyendo los icónicos temas "La Tortura", "Te lo agradezco, pero no" y su reciente "Bésame", una colaboración que vuelve a mostrar la innegable química entre ambos artistas y que siempre alimenta las fantasías del público sobre un posible romance.

Pese al torrente de chismes, la situación se mantiene en el terreno de la especulación debido a que ninguna de las partes involucradas se ha pronunciado al respecto.

