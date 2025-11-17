Tom Cruise sella su legado al recibir un Óscar honorífico

Suscríbete a nuestros canales

El icónico actor Tom Cruise recibió su primer premio Óscar en los Governors Awards, un evento anual de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas.

Aunque Cruise ha sido nominado en varias ocasiones por sus actuaciones y producción, esta es la primera estatuilla que recibe en su trayectoria.

Tom Cruise sella su legado

Los Governors Awards reconocen contribuciones significativas a lo largo de la carrera cinematográfica, siendo premios honoríficos otorgados por la Junta de Gobernadores de la Academia.

A pesar de ser una de las estrellas más grandes de Hollywood y protagonizar éxitos de taquilla durante décadas, Cruise nunca había ganado la estatuilla en las categorías competitivas.

Cruise obtuvo el galardón de manos del director mexicano Alejandro González Iñárritu, tras una ovación de varios minutos de un público entre el que se encontraban figuras como Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Hugh Jackman o Natalie Portman, reportó EFE.

El actor pidió a todos los presentes que habían trabajado con él en algún proyecto que se pusieran de pie, para rendir homenaje tanto a ellos como a todas las personas, "conocidas o desconocidas", que lo han inspirado y acompañado a lo largo de su carrera.



"Los llevo conmigo en cada fotograma de cada película que he hecho y que haré", dijo.



En sus casi 45 años de carrera, Cruise ha sido nominado en cuatro ocasiones al Óscar: tres como actor por 'Born on the Fourth of July' ('Nacido el cuatro de julio'), 'Jerry Maguire' y 'Magnolia', y una como productor, por 'Top Gun: Maverick'.

