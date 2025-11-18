Un hito en Miss Universo 2025: todo sobre la primera participante que compite sin representar a un país

Suscríbete a nuestros canales

Yamilex Hernández, una candidata de 29 años residente en Nueva Jersey, se alzó con la victoria en "Miss Universe Latina, el reality", un programa producido por Telemundo Studios que se emitió entre el 3 de junio y el 21 de julio de 2025. El formato reunió a treinta concursantes de diversos orígenes hispanos, quienes vivieron en una mansión y enfrentaron desafíos semanales para demostrar su potencial de convertirse en Miss Universo.

Durante la competencia, las concursantes fueron divididas en dos equipos liderados por ex Miss Universe: Alicia Machado (capitana del Team Esmeralda) y, posteriormente, Andrea Meza (capitana del Team Rubí, tras la salida de Zuleyka Rivera). Hernández, quien formó parte del Team Esmeralda, superó a otras 29 competidoras, incluyendo a la primera finalista Génesis Dávila (Puerto Rico) y a la segunda finalista Gemmy Quelliz (República Dominicana), para ganar el título y un premio de 100,000 dólares.

Una candidatura histórica y sin precedentes

La victoria de Yamilex Hernández no solo le dio la corona, sino también un lugar en la edición 74 de Miss Universo, que se celebrará el 21 de noviembre de 2025 en el Impact Challenger Hall de Pak Kret, Tailandia. Su participación es histórica, ya que representa a "Latina", una designación creada específicamente para representar a las mujeres hispanas y latinas que residen en Estados Unidos.

Esta incorporación "marca la primera vez que el certamen acepta a una participante no enviada por un licenciatario que representa a un país o un territorio" soberano. En la lista oficial de candidatas, figura simplemente bajo este nombre, lo que la distingue notablemente de las demás participantes y la ha llevado a ser conocida coloquialmente como "la Miss sin país".

Una participación que trasciende la competencia

La inclusión de la candidatura "Latina" a través de Yamilex Hernández representa una evolución significativa en la filosofía de Miss Universo, reconociendo la identidad cultural y la influencia de una de las comunidades más grandes y diversas dentro de Estados Unidos.

